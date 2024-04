I 70 anni di Giacomo Antognoni

Campione del mondo con la Nazionale italiana nel 1982, storico capitano della Fiorentina. E’ suo il record di presenza con la maglia viola ben 429, un mito assoluto.

Giancarlo Antognoni festeggia oggi 70 primavere, “Un traguardo molto bello – ha detto la bandiera viola al ‘Corriere della Sera’ – che da giocatore vedevo lontanissimo e che invece è arrivato in fretta. Finché si stava nel 6 andava bene, ora che il primo numero diventa 7 le cose cambiano…Diciamo che non me li sento”.

Rimanere per sempre a Firenze per lui è stata una scelta di vita, difficile da pensare nel calcio di oggi. L’affetto della gente però lo ha sempre ripagato alla grande anche per tutto quello che non ha potuto vincere con la maglia viola.

A Firenze ha giocato per 15 stagioni, dal 1972 al 1987, poi è stato dirigente della società in diversi periodi.

Una carriera straordinaria la sua con il rimpianto però di non aver potuto giocare la finale del Mondiale vinto in Spagna. Firenze lo adora ieri come oggi e dal 2 al 4 aprile nella sala Libero Beghi in Villa Arrivabene sarà in esposizione una mostra per “l’Unico 10”. Si tratta di una vera e propria “hall of fame” personale del recordman viola: dalle figurine alle riviste, dalle divise sportive ai giocattoli e ai gadget dedicati al grande capitano.

E magari come regalo per i 70 anni potrebbe arrivare una nuova chiamata in viola da dirigente… Sarebbe il modo migliore per festeggiare un compleanno così speciale

Emilio Buttaro