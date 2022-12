Del Piero e quel richiamo bianconero

Il ritorno di Alex Del Piero alla Juve non è più solo una suggestione. L’ipotesi di rivedere Pinturicchio al servizio della Vecchia Signora diventa sempre più concreta.

In un momento così complicato per la squadra italiana più scudettata ecco che la figura di un simbolo bianconero potrebbe essere il modo migliore per segnare la ripartenza. Già, proprio lui che rappresenta un concentrato dell’essenza juventina, lui che ha indossato per quasi un ventennio quella maglia nella gioia e nel dolore, tra mille trionfi e la discesa in serie B per poi rinascere fino al commovente addio di più di 10 anni fa.

Insomma quella tra Del Piero e il bianconero è la storia di un grande amore che presto potrebbe tornare forse più forte di prima. Per lui, l’ipotesi è quella di vederlo da vice presidente quindi non come uomo immagine ma con un incarico importante, assolutamente operativo. Un po’ come quello di Maldini al Milan o ancora come Emilio Butragueño al Real Madrid. L’ex capitano potrebbe formare un tandem inedito con Allegri.

In attesa degli sviluppi sulla delicata vicenda bianconera, Alex sembra davvero disponibile ad aiutare quella che lui stesso ha definito come una parte della sua vita.

Al rientro dal Qatar dove in questi giorni è impegnato in veste di commentatore, Alex Del Piero potrebbe davvero cambiare vita e tornare ad essere l’idolo bianconero. Proprio come una volta…

Emilio Buttaro