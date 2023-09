Raspadori e lo Scudetto da onorare

Diciamo la verità, il Napoli di Garcia visto finora sembra un parente lontanissimo rispetto alla corazzata di Spalletti che ha incantato l’Italia. Il gioco latita così come i risultati anche se rimane la qualità di alcune (poche) pedine. Contro il Genoa di Gilardino è servita un’intuizione da grande attaccante di Giacomo Raspadori per riaprire il risultato. L’ex giocatore del Sassuolo partito dalla panchina ha saputo dare la scossa giusta alla squadra prima dell’acrobatico gol del pari firmato da Politano. Indicazioni interessanti più per il nuovo ct Spalletti che per i tifosi del Napoli.

Il buon momento di Raspadori, apprezzato anche nell’ultima esibizione della Nazionale non basta però alla squadra di Garcia. Il Napoli alla francese non convince, c’è uno scudetto da onorare ed il pari riacciuffato a Genova certifica il momento no dei partenopei dopo la sconfitta interna con la Lazio. La difesa è in forte ritardo con cinque reti incassate nelle prime quattro gare, Osimhen è apparso ultimamente troppo solo mentre Kvara nuovamente sostituito, non sembra la stella della passata stagione. Adesso serve una reazione vera, da campioni d’Italia per intenderci anche perché la Champions che sta per iniziare non concede sconti e la vetta del campionato dista già 5 punti.

Emilio Buttaro