Gasp e la Dea più forte di sempre

L’Atalanta è un vero capolavoro. L’impresa dei bergamaschi va oltre il sogno. Nello spazio di poco più di una settimana il gruppo di Gasperini si giocherà due finali tra Juve e Bayer rimanendo in piena corsa Champions.

Con il largo successo sul Marsiglia, la Dea ha compiuto un altro miracolo: l’appuntamento con la prima finale europea nella storia ultracentenaria della società. Una storia dove Gian Piero Gasperini ha sicuramente un ruolo da protagonista assoluto. Alla guida dell’Atalanta dalla stagione 2016/2017, il tecnico di Grugliasco ha saputo riportare la squadra in Europa, ha conquistato il record di punti in serie A e ha trovato più volte posto sul podio del campionato italiano.

Attenzione, perché la società bergamasca non dispone della forza economica di alcune corazzate europee, ed ecco perché è giusto parlare di miracolo. Sul campo l’Atalanta di qualche anno fa, forse era un po’ più bella da vedere ma quella di adesso è sicuramente la più forte di sempre.

A Dublino contro il Bayer ancora imbattuto servirà la partita perfetta ma nel calcio come nella vita nulla è impossibile. Dopo aver eliminato di recente il Liverpool adesso la squadra dei sogni è pronta per un capolavoro internazionale che non appare impossibile.

Sarebbe davvero una meraviglia anche per l’Italia intera che ha solo sfiorato quella coppa chiamata Europa League.

Emilio Buttaro