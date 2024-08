Gilardino, la certezza del Genoa

Tra i protagonisti della giornata inaugurale del campionato italiano spicca senza dubbio il nome di Alberto Gilardino. L’allenatore del Genoa ha saputo bloccare i campioni d’Italia credendoci fino all’ultimo secondo. E’ sempre più maturo l’ex attaccante di Parma e Fiorentina e pur avendo perso i gol pesanti di Retegui e Guðmundsson ha saputo mantenere l’identità di squadra battagliera. Insomma, è lui la certezza del nuovo Genoa.

All’Inter non basta un super Thuram e la partenza non è proprio quella da campioni. Anche l’altra faccia di Milano non può sorridere più di tanto: il cuore rossonero regge fino all’ultimo ma la gara del Milan nel complesso è da dimenticare, eccezion fatta per Morata…Non brilla la Roma con un mercato che ancora condiziona la squadra.

Se per alcune big si parla di falsa partenza, per il Napoli la prima è semplicemente da incubo. Antonio Conte farà fatica a dimenticare il suo ritorno nel campionato italiano e lo stadio di Verona. L’ex ct chiede rinforzi e aspetta Lukaku.

Altri protagonisti di giornata: Paolo Zanetti allenatore del Verona, voto 10 per lui, poi Thiago Motta protagonista di un esordio più che convincente sulla panchina della Juventus ed ancora il solito Gasperini, la sua Atalanta sembra davvero matura per la corsa scudetto.

Emilio Buttaro