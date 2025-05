La stagione dei record di Lautaro Martinez

Lautaro pigliatutto: seconda stella da capitano leader e capocannoniere, MVP della serie A, Supercoppa in Arabia e adesso trionfo in Coppa America da miglior marcatore. Una stagione da record quella di Martinez ribattezzato “eroe dei due mondi”.

L’attaccante argentino colleziona record a raffica, così dopo i 24 gol in 33 partite con la maglia nerazzurra arrivano 5 perle in Coppa America con una media impressionante: una marcatura ogni 44 minuti.

E’ lui il calciatore del momento, lui che domina da un emisfero all’altro, lui che a quasi 27 anni è davvero nel pieno della maturità calcistica.

Ai tifosi dell’Inter sta regalando momenti straordinari, sulla scia dei grandi attaccanti argentini protagonisti della storia recente nerazzurra come Crespo, Icardi e soprattutto Milito. Adesso manca l’ufficializzazione del rinnovo ma soprattutto manca quella Champions soltanto sfiorata l’anno scorso.

Con la casacca dell’Argentina per Lauti, dopo un titolo da campione del mondo (seppur non da protagonista), arriva la seconda Coppa America personale con la sua impronta lungo il cammino continentale fino al gol decisivo in finale con la Colombia. Insomma, roba da re dei bomber mondiali mentre all’Europeo tanti grandi attaccanti hanno deluso, vedi alla voce Cristiano Ronaldo, Kane, Lukaku fino all’attesissimo Mbappé.

E intanto si pensa già al derby “mondiale” della prossima stagione con il leader dell’Inter che sfiderà Alvaro Morata, capitano della Spagna campione d’Europa. Ma non finisce qui perché Lautaro Martinez è tra i 4 favoriti per il Pallone d’Oro. Al momento secondo “L’Equipe” dovrà vedersela con Rodri, Bellingham e Vinicius.

Si concluderà davvero col botto il 2024 di Lautaro? Secondo un’ autorevole platea di addetti ai lavori, l’erede di Messi potrebbe essere ancora un argentino.

Emilio Buttaro