Atención italianos en el exterior: nuevo esquema en sanciones

Por: Dra. María A. Quintero

En la Gaceta Oficial Italiana (Gazzetta Ufficiale), del 30 de diciembre de 2023 (con entrada en vigor desde el 01/01/2024), en su página 51, está contenida la Ley número. 213, artículo 1, apartado 242, en éste dispositivo establece un novísimo marco sancionatorio que van desde cien (100) hasta un mil (1.000) euros por cada año de no inscripción en el Anagrafe Italiani Residenti All’Estero en sus siglas es: A.I.R.E

Esquema de Sanciones

El Artículo 11 establece en dos (2) de sus cuatro (4) numerales el siguiente esquema de sanciones:

(Fuente: Elaboración propia. División de Investigación @gestiones_veit 2024)

El Papel del Comune (Municipio)

El numeral 3, establece que la autoridad competente para evaluar e imponer la sanción es el municipio (Comune) en cuyo registro está inscrito el ciudadano italiano. Según la página web Wikipedia, al 1 de enero de 2020, en Italia había 7904 municipios o comunes.

Procedimiento a realizar para la evaluación e imposición de sanciones.

En primer lugar, el ciudadano es notificado, dichas evaluaciones se harán cada 31 de diciembre y el tope será hasta un máximo de cinco (5) año desde el momento en que no cumple la obligación registral o se haya omitido el cambio en la dirección.

El producto de las sanciones a que se refiere el artículo 4to se podrán ver en los estados financieros del municipio que impuso la sanción.

Las administraciones públicas que, en el ejercicio de sus funciones adquieren elementos relevantes que indiquen su residencia en el extranjero por el ciudadano italiano, los comunican al municipio de inscripción y a la oficina consular competente. El municipio comunica las inscripciones y cambios oficiales realizadas en el registro de italianos residentes en el extranjero a la Agencia Tributaria (Agenzia delle entrate) para los controles fiscales que son pertinentes.

¿Qué contiene el AIRE?

Son los datos de los ciudadanos italianos que residen en el extranjero por un periodo superior a doce (12) meses consecutivos.

Los llamados a intervenir en el proceso son:

El solicitante

La Comune y

La Jurisdicción Consular respectiva

El registro en el A.I.R.E es un derecho y un deber del ciudadano en el extranjero y constituye el requisito previo para utilizar los servicios consulares prestados por todos los Consulados de Italia para la protección de los connacionales, así como para el ejercicio de derechos importantes, como son los certificados de ciudadanía, el servicio militar, renovación y emisión de pasaportes. El ejemplo más fehaciente es el voto. Para ejercerlo, en cada elección nacional, los italianos residentes en el exterior deberán recibir en su residencia las papeletas de votación para que así pueda ejercer su elección.

Papel de los Consulados para los italianos residentes en el Exterior

Los Consulados de Italia en el extranjero envía al Municipio (Comune), los registros y formularios relativos a sus ciudadanos adscritos, su residencia, familia y los cambios de estado civil a la Oficina de Registro competentes de esos municipios. De seguidas, la Comune oficializa dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la recepción por parte del Consulado un correlativo al protocolo general del Municipio, generando para el connacional efectos civiles y administrativos desde la misma fecha.

Fast it – El Portal de los Servicios Consulares

No podemos dejar de mencionar que el Portal de los Servicios Consulares denominado FAST IT, sus siglas significan: Farnesina Servizi Telematici per Italiani all’estero, te aporta una ayuda en el proceso de inscripción en el Aire. ¿Cómo opera? Empezamos por tener una cuenta, en dicho sitio web, luego con usuario y clave en mano, procederemos a rellenar un formulario que requerirá adjuntar en pdf, unos documentos tales como: Cédula, pasaporte y una prueba de residencia. Para ingresar, realice un vistazo en el link de Fast It: https://serviziconsolari.esteri.it/ScoFE/index.sco, si opta por la opción de registro por el sistema “SPID”, que es la forma de ingresar pero con la identidad digital, no será necesario un documento probatorio de la identidad del solicitante.

A nuestros queridos lectores le dejamos esta máxima de la pluma de nuestro equipo: “El italiano viene con una alta capacidad de resiliencia, un sistema adaptativo a todos los cambios, y de esa manera, realizarlos de una manera fácil y armoniosa”.

