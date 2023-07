¿Cuáles son tus derechos como consumidor en España?

Hoy en día, nuestros hábitos de consumo y la globalización permiten que podamos acceder a una gran variedad de productos, desde una licuadora hasta un coche de última gama. Afortunadamente, la mayoría de esas compras suelen cumplir con nuestras expectativas que teníamos antes de adquirir el producto. Pero, como ya sabemos, no siempre es así. Por ello, y para estar protegidos legalmente frente a las compañías vendedoras de dichos productos, existe una garantía legal que nos ampara en caso de que el producto no cumpla con los mínimos legales exigidos.

Lo que debemos saber en primer lugar es que. Por mucho que hayamos firmado un contrato en el que se establezca una cláusula de renuncia a estos, esta devendrá nula.

En segundo lugar, debemos recordar que se ha reformado la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios; el nuevo texto está en vigor desde el 1 de enero del 2022. Por lo que lo explicado en este artículo sólo aplica para productos adquiridos desde esa fecha.

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar la garantía de mi producto?

• Para los productos adquiridos antes del 1 de enero de 2022, la garantía es de 2 años desde la compra de este.

• En cambio, para los productos adquiridos después de la fecha mencionada, la garantía se extiende a 3 años.

¿Y si tiene algún defecto de fábrica?

Esta es una de las novedades que ha traído consigo la reforma, y es que el periodo para reclamar un defecto ha pasado de seis meses a dos años.

En ese plazo, no se le requerirá al consumidor demostrar que el defecto del producto es de fábrica, sino que se presume lo es hasta que pase el plazo mencionado.

¿Cuánto tiempo la empresa está obligada a mantener piezas de mi producto para reparaciones?

La empresa está obligada a mantener piezas del producto para reparaciones por un periodo de diez años desde la venta del producto.

¿Dónde puedo reclamar?

Es recomendable primero dirigirse al vendedor para exigir la reparación, sustitución o devolución total o parcial. En caso de que el mismo no cumpla con sus obligaciones, puede reclamar judicialmente para que los tribunales velen por sus derechos como consumidor.

¿Qué derechos tengo con la garantía?

• El consumidor puede pedir la reparación o sustitución del producto (ambas gratuitas para el consumidor). En caso de haberlo sustituido, la garantía, aunque se haya terminado el plazo de tres años, se dispondrá de ella por seis meses más.

• En caso de que ello no pueda ser posible, se puede pedir una rebaja o devolución del precio de compra.

¿Tengo estos derechos si el producto es de segunda mano?

Los Derechos del consumidor de segunda mano son más limitados dado que no es un producto nuevo. En este caso, la garantía, esta será de un año desde la entrega del producto. Si tuviera algún defecto, se podrá pedir la reparación a costa del vendedor, pero no la sustitución del producto. En caso de que no sea posible la reparación, se podrá optar por la reducción del precio o devolución del producto.

5 claves para tener en cuenta en tus compras

1. Lee bien las condiciones del producto que vas a comprar; unos minutos de lectura podrán hacer de ti un consumidor más concienzudo.

2. Guarda los documentos que se te entreguen. Justificantes de pago, facturas, contratos… Incluso hazles una fotocopia si se trata de un producto de valor significativo.

3. Para más agilidad en el proceso de cambio, sustitución o devolución de precio, acude primero al vendedor. Está obligado a velar por la garantía establecida en la ley.

4. Si el producto presenta defectos, no esperes. Acuda cuanto antes al vendedor para reclamar los imperfectos existentes. Recuerda que tienes un límite temporal para hacerlo.

5. En caso de que se te niegue un derecho, acude a un profesional para poder reclamarlos.

