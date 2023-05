¿Detenido durante sus vacaciones en España?

Con la llegada de la temporada de verano, muchos jóvenes están deseando reanudar sus vacaciones en el extranjero, siendo España uno de los destinos favoritos para muchos. Desgraciadamente, a medida que las restricciones de la pandemia mundial van llegando a su fin y las fronteras se van reabriendo, más personas comienzan a circular por diversos territorios. Dando lugar también a que algunas, se vean envueltas en una investigación penal durante sus vacaciones o su estadía en España. La mayoría de quienes se encuentran bajo este supuesto, son detenidas principalmente por cargos de drogas. Uno de los ejemplos es que los tribunales españoles están notificando documentos a los ciudadanos británicos en relación con las diligencias previas iniciadas en 2018 o en torno a ese año.

Ante la perspectiva de una acusación penal, estos son los pasos que debe dar:

Si se enfrenta al riesgo de ser procesado en España, le aconsejamos encarecidamente que consulte a un abogado lo antes posible para proteger su posición y establecer su estrategia de defensa desde el principio. Nuestros abogados penalistas comprenden perfectamente las preocupaciones de nuestros clientes en esta situación y tienen una amplia experiencia adquirida a lo largo de muchos años en asistir con éxito a personas que han tenido dificultades con la ley en España.

Cabe mencionar que una de las razones por las cuales se han detenido un mayor número de personas es porque España tiene un enfoque diferente de las drogas que otros países,, así como un sistema legal diferente y, como en varios países europeos, hay más de un tipo de fuerza policial. En España también hay comunidades autónomas en las que puede haber diferencias.

Fuerzas policiales en España

– La Guardia Civil es un cuerpo de policía nacional y goza de estatus militar.

– El Cuerpo Nacional de Policía o Policia Nacional es la fuerza policial civil que mantiene el orden público y se ocupa de la delincuencia.

– La policía municipal se centra en la prevención de la delincuencia y en las infracciones menores, como las de tráfico.

También existe una policía administrativa especial dependiente de Hacienda que se ocupa de delitos como los de cuello blanco, el blanqueo de dinero y las drogas ilegales.

Nuestros abogados reconocen que los ciudadanos británicos y los de otros países extranjeros pueden desconocer muchas de las diferencias entre los cuerpos policiales y entre la ley en España y la de su país de origen. Además, hay otro factor clave que hay que recordar: si usted se enfrentara a la policía en España mostrando de alguna manera una actitud difícil o poco cooperativa, el agente de policía podría decidir que usted es desobediente; y esto es un delito en España por el que el agente de policía podría detenerle y acusarle de un delito no relacionado, sea cual sea la cuestión inicial.

Una intervención temprana por parte del equipo de abogados penalistas de Giambrone & Partners con sede en España podría suponer una diferencia significativa en el resultado final de su caso.

Gonzalo Butori, socio radicado principalmente en Londres, comentó: “Si te detienen en España puedes estar detenido durante 72 horas, tras las cuales tienes que ser llevado ante un juez. Dependiendo de los cargos, el juez decidirá si te mantiene en prisión preventiva hasta el juicio o te permite ir a casa a la espera de que te llamen para ser juzgado’, señaló además Gonzalo. ‘Si te permiten ir a casa eso no significa que sea el final del asunto. Si le citan a un juzgado en España, no piense que si ignora la citación no pasará nada. Las órdenes de detención siguen siendo ejecutables y si no abordas el asunto empeorarás mucho tu situación.

Si se enfrenta a cargos penales, los abogados penalistas de Giambrone hacen hincapié en la importancia crucial de obtener un asesoramiento jurídico de primera clase por parte de abogados españoles lo antes posible. Esto puede marcar la diferencia entre recibir una sentencia de prisión o no.

Ángel Moncada, socio en el Bufete Legal español, comentó sobre el caso de la detención de un ciudadano británico: ‘es probable que las autoridades españolas emitan una orden de detención si no responde a una citación enviada por un tribunal en España. Entonces será llevado ante un tribunal de Inglaterra y Gales y se fijará una fecha para una audiencia de extradición, en la que el juez decidirá si debe ser extraditado”. Ángel señaló: “si se instruye a los abogados en la primera oportunidad, pueden descubrir la existencia de circunstancias atenuantes que pueden ser invocadas para persuadir al juez de que trate la situación de manera diferente”.

Nuestros abogados son reconocidos por su atención, así como por su capacidad para perseguir los mejores intereses de sus clientes. Han asistido en numerosos casos de defensa penal logrando resultados muy exitosos para sus clientes y están especializados en conflictos de leyes y jurisdicción.

Además de estar admitido para ejercer en Inglaterra y Gales como Registered Foreign Lawyer (RFL) y está admitido para ejercer como Abogado español cualificado en España, así como Avvocato Stabilito en Italia, dividiendo su tiempo entre las oficinas de Londres, Barcelona y Nápoles.

Ángel Moncada es socio del equipo de litigios y defensa penal y está basado en la oficina de Madrid.

Ángel Moncada, socio del equipo de Litigios y Defensa Penal tiene un enfoque meticuloso que busca obtener el mejor resultado para sus clientes aprovechando su considerable experiencia. Ángel es un defensor estratégico y a menudo es capaz de presentar persuasivamente circunstancias atenuantes al tribunal que pueden cambiar el curso de un caso penal.

Ángel también asesora en derecho penal, a menudo en casos internacionales y transfronterizos complejos.

