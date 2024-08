Festival Raizado: voci latine a difesa del giornalismo e della cultura

NEW YORK. – Lo scorso fine settimana, Aspen è diventata il punto d’incontro per agenti di cambiamento, innovatori e leader latini provenienti da tutto il Paese, in occasione del Festival Raizado. Tra i momenti più significativi, la presentazione del documentario State of Silence, diretto da Diego Luna e Santiago Maza, che affronta il tema urgente del giornalismo e della libertà di stampa in Messico. Il film, recentemente acquisito da Netflix per Stati Uniti e America Latina, è stato seguito da una intensa discussione guidata dalla giornalista vincitrice del premio Pulitzer, Maria Hinojosa.

Durante il festival è stata proiettata anche la serie documentaria De La Calle di Nick Barili, che esplora l’evoluzione della musica urbana e il suo impatto sulla rivoluzione musicale latina. Un’altra proiezione imperdibile è stata Los Frikis, un film ambientato nella Cuba degli anni ’90, ispirato a fatti reali e legato alla sottocultura punk, con la partecipazione del coprotagonista Héctor Medina.

Durante l’evento, moderato da Sigal Ratner-Arias di Billboard, si è tenuta anche la proiezione del cortometraggio El Tesoro del regista David Rodríguez, con l’attrice candidata all’Oscar Adriana Barraza. La proiezione è stata seguita da una conversazione condotta da Xochitl Oseguera di Mamas con Poder.