XLI Feria del Libro de Alcalá de Henares, Plaza de Cervantes se llena de libros

Cuando los libros y la cultura se encuentran con la historia y la leyenda, el camino conduce inevitablemente a la maravillosa ciudad de Alcalá de Henares. No hay callejón que no evoque el mito del caballero en lucha contra los molinos de viento; no hay turista que no se detenga por una foto con las estatuas del Quijote y Sancho frente al Museo Casa Natal de Cervantes. Al final no podría haber mejor lugar que Plaza de Cervantes y sus alrededores para celebrar una feria del libro.

Valladolid, Villalbilla, Torija pero también Fuenlabrada, Leganés, Madrid y naturalmente Alcalà de Henares: estos son los lugares de origen de las editoriales presentes en esta XLI Feria del Libro (19 de abril – 5 de mayo). La visita se realizó durante un agradable, también desde el punto de vista climático, domingo 28 de abril en una Alcalà de Henares que contó con una buena afluencia de turistas y amantes de los libros.

Ensayos, poemas, literatura infantil y ficción: cada lector, de cada edad, podría encontrar el género que más le fascine y sobre todo muchas novedades. Imposible no echar un vistazo a dos de los stands más atractivos de la feria: el del Ayuntamiento y el de la Universidad de Alcalá de Henares. Hablamos de una verdadera inmersión en la historia de esta fascinante y antigua ciudad, cuyos orígenes se remontan a la época romana cuando surgió Complutum.

Además, en otro stand expositivo, hubo la oportunidad de conocer a un escritor, Carmelo Fernández Álvarez (del grupo de escritores de Notting Hill Cultural), que se dirigía al público para hablar de su novela. Lo que queda de estos momentos es la conciencia de que hay algo que las nuevas tecnologías nunca podrán sustituir: la belleza de encontrarse en persona y hablar de libros.

Simone Sperduto