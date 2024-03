Presentazione del libro “El espejo de Ada” a Madrid: una serata dedicata alla resilienza femminile

MADRID. – – L’Associazione Latium, in collaborazione con la prestigiosa casa editrice colombiana Papel y Lápiz e le Associazioni patrocinanti l’evento, ha annunciato la presentazione del libro “El espejo de Ada” di Annella Prisco. L’evento avrà luogo il prossimo 15 marzo alle 18:30 presso la Biblioteca Eugenio Trías – Parco del Retiro, situata nel suggestivo scenario del Paseo de Fernán Nuñez, a Madrid.

“El espejo de Ada” è un’opera che si distingue per il suo profondo esame della resilienza femminile e del riscatto della forza di volontà di fronte alle molteplici sfide della vita. Attraverso la storia di Ada, l’autrice Annella Prisco ci conduce in un viaggio emozionante alla scoperta delle diverse prospettive della vita e della capacità umana di superare le avversità.

L’evento vedrà la partecipazione di una serie di ospiti, tra cui l’autrice stessa, Annella Prisco, che è anche un rinomato critico letterario proveniente direttamente dall’Italia per l’occasione. Accanto a lei, sarà presente Elisabetta Bagli, Presidente di Latium, che ha svolto il ruolo di traduttrice dell’opera e ha contribuito con la sua esperienza di scrittrice.

Ma non solo figure letterarie arricchiranno la serata. Izara Batres, Professoressa, scrittrice e poetessa di spicco, offrirà il suo contributo illuminante sul tema della resilienza femminile, portando una prospettiva unica e ispiratrice. Ana Benegas Haddad, Presidente di CIESART Spagna, artista multidisciplinare e psicologa, condividerà le sue riflessioni sulla connessione tra arte, letteratura e psicologia. Infine, Lily Baylón, Presidente Globale e fondatrice di CIESART, la Camera Internazionale degli Scrittori e Artisti, porterà la sua vasta esperienza nel sostenere e promuovere le voci degli artisti di tutto il mondo.

La serata promette di essere un momento di celebrazione della cultura e dell’arte, in cui il pubblico potrà immergersi nell’universo di “El espejo de Ada” attraverso letture, dibattiti e performance artistiche. Sarà un’occasione unica per esplorare temi universali come la resilienza, l’empatia e la forza interiore che caratterizzano l’esperienza umana.

La presentazione di “El espejo de Ada” si preannuncia come un evento imperdibile per tutti coloro che sono interessati alla letteratura e alla cultura. L’opera di Annella Prisco, insieme alla presenza di ospiti di spicco nel mondo dell’arte e della letteratura, promette di offrire una serata indimenticabile, ricca di emozioni e di stimoli per la mente e il cuore.

Dalle nostre colonne l’Associazione Latium ringrazia per aver aderito al patrocinio di questo evento La Biblioteca Eugenio Trías- Retiro, la Ciesart – Camera Internazionale degli Scrittori e Artisti, il Comites – Comitato degli italiani all’estero, Amis- Associazione dei marchigiani in Spagna, Aseres- Associazione degli Emiliani Romagnoli in Spagna, APS- Associazione Pugliesi in Spagna, Campania Felix- Associazione dei Campani in Spagna, l’Associazione degli Argentini in Spagna, i vini Lo Russo, Naturasí e Guida Editori, la casa editrice che ha permesso la traduzione dell’opera in spagnolo.

Siete dunque tutti invitati il 15 marzo p.v. alle 18:30 presso la Biblioteca Eugenio Trías – Parco del Retiro, Paseo de Fernán Nuñez, 24, Retiro 28009 Madrid

Per ulteriori informazioni scrivere a [email protected] o chiamare al cellulare 687667842