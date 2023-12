Cinema: “Io capitano” di Garrone candidato ai Golden Globes

MADRID. – Dopo il Leone d’argento per la regia (e il Premio Marcello Mastroianni all’attore protagonista Seydou Sarr) alla Mostra del cinema di Venezia, lo scorso settembre, “Io Capitano” di Matteo Garrone è tra i candidati ai Golden Globes nella categoria del miglior film non in inglese. Il film, su cui l’Italia ha puntato per gli Oscar, il prossimo 7 gennaio avrà come competitor “Anatomia di una caduta” di Justine Triet, “Past Lives” di Celine Song, “La società della neve” di da J. A. Bayona, “The Zone of Interest” di Jonathan Glazer e “Foglie al vento” di Aki Kaurismaki.

Il regista di Gomorra ha portato sul grande schermo il tema dell’immigrazione, raccontando la storia di Seydou e Moussa, due giovani senegalesi che lasciano il loro Paese per raggiungere l’Europa affrontando il mare, i centri di detenzione in Libia e la traversata nel mar Mediterraneo.

Il film

“Io capitano” nasce da un’idea dello stesso regista, autore della sceneggiatura con Massimo Gaudioso, Massimo Ceccherini e Andrea Tagliaferri, basandosi sulle storie di emigrazione dal continente africano di Kouassi Pli Adama Mamadou, Arnaud Zohin, Amara Fofana, Brhane Tareke e Siaka Doumbia.

“Il film di Matteo Garrone compie un altro decisivo passo verso la conquista di un pubblico sempre più internazionale. Davvero congratulazioni al regista e a tutta la sua squadra per la strada fatta fin qui e un grande in bocca al lupo per i prossimi traguardi. Ringrazio Paolo Del Brocco di Rai Cinema per quanto ha creduto e sta credendo nel progetto, accompagnandolo passo dopo passo. Un ringraziamento speciale a Tiziana Rocca per l’impegno profuso a sostegno di questa importante nomination”: così il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, commentando la notizia.

(Redazione/9colonne)