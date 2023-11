Nato a Bari, studi in Scienze politiche all’Università Aldo Moro di Bari.

Imprenditore nell’azienda famigliare per venti anni circa, poi in Spagna per avviare una Filiale della Societá.

Dalla Spagna l’attività imprenditoriale mi ha portato in 4 Continenti, acquisendo una esperienza personale al di là dell’attività industriale che ha permesso aprirmi ad altri mondi e di spaziare nei campi dell’Antropologia delle Religioni, Storia e Archeologia, parlando, anche se non perfettamente, 6 lingue tra cui l’arabo, mondo che conosco a fondo.

Queste conoscenze sociali, industriali ma anche politiche unite alla mia formazione universitaria mi ha portato ad entrare nel mondo della politica attiva con una esperienza di quasi 10 anni in un Movimento di Italiani all’estero fino ad arrivare ad una candidatura alle Elezioni Europee del 2014.