Notte europea dei ricercatori: il 29 a Pisa torna la Bright Night

Roma, 25 set. (askanews) – Cinque Piazze di Pisa per cinque macrotemi da raccontare attraverso esperimenti e dimostrazioni scientifiche, laboratori interattivi, giochi e attività dedicate a bambini e bambine che, una volta completata la visita delle cinque Piazze, otterranno il titolo di “Scienziata/Scienziato per una Notte”.

Venerdì 29 settembre torna a Pisa la Bright Night con protagonista l’intero sistema universitario e della ricerca e un programma di eventi nato dalla collaborazione tra Università di Pisa, Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna, Cnr, Infn, Ingv, Ego-Virgo e Scuola IMT Alti Studi Lucca.

I numeri di quest’anno – informa una nota – raccontano di una Notte che sarà illuminata da decine e decine di iniziative, con 45 stand interattivi e 26 talk nelle piazze, quattro passeggiate per scoprire o riscoprire luoghi e monumenti attraverso il racconto dei ricercatori, una pedalata all’insegna della mobilità sostenibile e moltissime altre iniziative organizzate nei dipartimenti, nelle biblioteche, nei musei, nelle sedi universitarie e nei centri di ricerca.

C’è grande attesa per accogliere oltre 1.500 studenti delle scuole di ogni grado che da Pisa, Livorno, Massa, Pontedera, Cascina, Cecina e altre città del territorio si sono prenotati per le attività a loro dedicate la mattina nelle varie sedi istituzionali, dove potranno assistere a lezioni, visitare laboratori, fare esperimenti e giochi insieme ai ricercatori e alle ricercatrici.

Come da tradizione, a Pisa la manifestazione centrale si terrà nel centro della città dove i cittadini, a partire dalle 16.30, potranno incontrare i protagonisti della ricerca. Anche quest’anno saranno allestite cinque “Piazze della Ricerca” in Logge di Banchi, Largo Ciro Menotti, Piazza Dante/Palazzo La Sapienza, Piazza dei Cavalieri e Piazza Santa Caterina, ognuna dedicata a un argomento specifico: Comunità virtuali e società 4.0; Radio Benessere: in ascolto di mente e corpo; Benvenuti nei Cybermondi; Intervista al Pianeta Terra; Mediterraneo: un mare di culture. Ogni Piazza ospiterà un angolo dove aziende locali, coordinate dalla CNA, presenteranno prodotti artigianali del territorio connessi con il mondo della ricerca.

Il programma di Bright Night a Pisa prevede nel pomeriggio anche le “Passeggiate con la Scienza” dedicate a cittadini, famiglie e bambini interessati a scoprire o approfondire luoghi, storie e curiosità della città e del territorio accompagnati dai ricercatori e dalle ricercatrici degli enti organizzatori.

A chiusura della manifestazione il Coro e l’Orchestra dell’Università di Pisa si esibiranno in Piazza XX Settembre (ore 20.45 circa) e la BRIGHT Night terminerà con un brindisi e un DJ set di Radioeco.

