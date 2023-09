La Zecca celebra Dante con la terza moneta ispirata al Paradiso

ROMA. – Dopo l’Inferno e il Purgatorio, esce la moneta dedicata alla terza cantica della Divina Commedia, il Paradiso, emessa dal Ministero dell`Economia e delle Finanze e coniata dall`Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La versione in oro e in argento della moneta completa la Serie dantesca istituita nel 2021 nell`ambito delle celebrazioni per il 700° Anniversario della scomparsa del Sommo Poeta.

Creata dall`artista incisore della Zecca dello Stato Claudia Momoni, la moneta nelle versioni in oro e in argento, presenta un dritto comune raffigurante il profilo di Dante Alighieri, particolare ispirato da un`opera di Sandro Botticelli (Collezione privata). Nel giro, la scritta “REPUBBLICA ITALIANA” chiusa da una stella.

La moneta in oro, versione proof, ha un valore nominale di 20 euro e una tiratura di 1.500 pezzi. Sul rovescio, rappresentazione del Paradiso con il cielo, il sole e le stelle su cui si evidenzia, sopra un tetto di nuvole, un particolare degli “Angeli del Paradiso”, affresco di Giotto realizzato nella Cappella degli Scrovegni di Padova; nel giro, il verso “L`AMOR CHE MOVE IL SOLE E L`ALTRE STELLE” che chiude la Cantica del Paradiso. A destra, il valore “20 EURO”; a sinistra “2023”, anno di emissione della moneta; in basso, la “R”, identificativo della Zecca di Roma e la firma dell`autore “MOMONI”.

La moneta in argento, versione Fior di Conio, ha un valore nominale di 5 euro e una tiratura di 6.000 pezzi.

Sul rovescio, rappresentazione del Paradiso con il cielo, il sole e le stelle su cui si evidenzia, sopra un tetto di nuvole, un particolare degli “Angeli del Paradiso”, affresco di Giotto realizzato nella Cappella degli Scrovegni di Padova; nel giro, il verso “L`AMOR CHE MOVE IL SOLE E L`ALTRE STELLE” che chiude la Cantica del Paradiso. A destra, il valore “5 EURO”; a sinistra “2023”, anno di emissione della moneta; in basso, la “R”, identificativo della Zecca di Roma e la firma dell`autore “MOMONI”. La presenza di elementi colorati caratterizza la versione in argento.

(Ssa/askanews)