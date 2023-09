Più di 50 gallerie di Madrid offrono visite guidate gratuite durante un fine settimana

MADRID. – Con l’inizio del nuovo anno scolastico a Madrid, si aprono anche le porte delle gallerie d’arte per una straordinaria occasione di esplorare l’arte contemporanea. La nuova edizione di Apertura Gallery Weekend è pronta a stupire il pubblico, con oltre 50 gallerie che offriranno visite guidate gratuite durante un fine settimana dedicato all’arte.

Dal 14 al 17 settembre, Madrid si trasformerà in un crocevia di creatività, quando 56 gallerie facenti parte dell’associazione Arte Madrid daranno il via alla nuova stagione artistica della città. Questo evento è diventato un appuntamento imprescindibile per gli amanti dell’arte e per chiunque desideri immergersi nell’universo artistico di Madrid.

Le gallerie partecipanti presenteranno un eclettico programma di nuove mostre, offrendo al pubblico l’opportunità di scoprire opere di artisti eccezionali, tra cui spiccano nomi come Chema Madoz, Elina Brotherus, José Manuel Ballester, Nancy Spero e Fernanda Fragateiro.

Le gallerie saranno aperte dal giovedì alla domenica con un orario prolungato, ma durante tutto il mese offriranno esperienze uniche che avvicineranno il pubblico all’arte e valorizzeranno l’arte contemporanea. Tra le visite, il pubblico potrà godere di percorsi che invitano a scoprire le opere di Pablo Palazuelo presso la sede di Bankinter in Paseo de la Castellana 29 e presso il Museo di Scultura all’Aperto in Paseo de la Castellana, 40.

Anche l’Ambasciata del Portogallo ha creato un itinerario per visitare le gallerie madrilene che rappresentano artisti portoghesi. Inoltre, la Fondazione ARCO organizza le sue solite visite guidate, gli ARCO Gallery Walks, che propongono percorsi per visitare le gallerie di Arte Madrid situate in diversi quartieri della città.

Inoltre, il chiostro dei Jerónimos del Museo Nacional del Prado ospiterà lo spettacolo ‘La voluntá’, uno spettacolo di Luz Arcas, fondatrice della compagnia La Phármaco. L’arte sarà anche molto presente nelle librerie, alcune come La Central, Tipos Infames o Taschen avranno una selezione speciale di libri d’arte. Un fine settimana ricco di arte e cultura attende i residenti e i visitatori di Madrid, offrendo l’opportunità di immergersi nel mondo affascinante dell’arte contemporanea.

(fonte Timeout.es)