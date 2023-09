L’autunno a Captaloona Art arriva carico di cultura!

MADRID.- La galleria Captaloona Art riprende le attività dopo le vacanze estive proponendoci un ricco programma culturale che contribuirà ancora una volta a creare un ponte di pensiero e conoscenza tra l’Italia e la Spagna.

Dal 18 settembre al 17 ottobre potremo ammirare le opere della prima edizione del Premio Internazionale di Arte Contemporanea di Madrid, organizzata da PitturiAmo, con due collettive. Gli artisti che parteciperanno alla prima esposizione sono: Loredana Giannuzzi, Manuela Carlini, Luca Ripamonti, Maria Grazia Zohar, Antonella Gensale, Marie Luise Bestandig, Mario Vacca, Ambra Montemezzo, Lorenzo Di Marino, Giorgio Roncon, Anna Franci, Cristiano Scano, Gene Pompa, Mercé Iglesias Villalonga, Indra Moonen, Lisa e Maria Rosaria Dianò.

La seconda che si inaugurerà il 2 ottobre conterà sulla partecipazione di: Vincenzo Lamensa, Mauro Vaia, Adriana Barbieri, Michelina Milella, Loredana Pellegrino, Salvatore Gumina, Ignacio Castri Vazquez, Viviana Goi, Franca Fabrizio, Libertino Burgio, Paolo Schiavon, Costanza Mulder, Begoña Marcos, Annalisa Spedale, Kubra Ozguvenc, Orlando Tocco, Leonardo Tanto, Johnny Carolla, Luiz Macedo e Bianca Quarta.

Per alcuni artisti è prevista una partecipazione virtuale per cui durante tutto il mese sarà proiettato un video con le opere selezionate.

Il 29 settembre alle 18,30 e il 2 ottobre alle 19,30 in occasione del Finissage e Vernissage saranno presenti alcuni artisti e i curatori dell’esposizione per cui avremo modo di conoscerli personalmente. Sarà un’occasione unica per dialogare con loro, conoscere con maggiore profondità il lavoro che stanno svolgendo e scoprire le tendenze dell’arte contemporanea grazie alla visione di esperti, siano essi artisti o curatori.

Entrambi gli eventi saranno accompagnati dalla musica di Sebastián Vita e sarà offerto un brindisi.

Ma le sorprese che ci tiene in serbo Claudio Fiorentini nella sua galleria Captaloona Art non finiscono qui!

Il 19 settembre e il 17 ottobre alle 18,30 il gruppo di arte performativa “Into the Aquarius” presenterà The Sleepers, un performance durante il quale i nostri sogni diventeranno realtà…

Un recital di Tito Cartechini, celebre virtuoso di Bandoneon che ha studiato con Aníbal Troilo e ha collaborato con l’orchestra di Astor Piazzolla, ci accompagnerà il 20 settembre e il 10 ottobre alle 19:00. Tra un pezzo e l’altro di musica il Maestro Cartechini racconterà aneddoti ispirati ai pezzi che suonerà con il suo Bandoneon, uno strumento che ormai sta scomparendo.

Il 5 ottobre alle 19:00 Claudio Fiorentini darà inizio a una serie di “dialoghi con artisti” e ci parlerà della sua idea dell’arte.

E per concludere un evento specialissimo: il 21 settembre Captaloona Art festeggerà il suo compleanno con musica e brindisi a partire dalle ore 19:00.

L’autunno a Captaloona Art arriva carico di cultura!

La galleria resta aperta da lunedì a sabato dalle 09:00 alle 13:00 e nel pomeriggio dalle 16:00 alle 19:00. Per visite fuori da questi orari è possibile prendere appuntamento.