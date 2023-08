“La mia America”: ll nuovo libro di Andrea Careri svela le vere storie di un italiano negli Stati Uniti (audio notizia)

Andrea Careri, sceneggiatore italiano che vive e lavora da anni negli Stati Uniti, paese che ama e che racconta con il suo blog “America State of Mind”, ha recentemente lanciato il suo libro intitolato “La mia America”. L’opera offre un affascinante sguardo sulle avventure e le sfide di un italiano che ha lasciato la sua patria per cercare una nuova vita negli Stati Uniti d’America.

Con una scrittura coinvolgente e una narrativa che cattura l’immaginazione, Careri condivide le sue esperienze personali mentre esplora il Paese, attraversando le grandi città americane, paesaggi mozzafiato e incontrando una varietà di personaggi lungo il percorso.

Le pagine di “La mia America” sono intrise di momenti intensi e toccanti, racconti di sfide e successi ottenuti con determinazione. Queste narrazioni personali vengono ulteriormente arricchite dalla sua abilità nel catturare le sfumature della vita quotidiana, le emozioni umane e i legami che si sviluppano in contesti inaspettati. Nel suo libro ci trascina in un viaggio in cui potremo ascoltare le note forti e decise dei club di Nashville, entrare in una tipica festa di Hollywood. Vivremo in prima persona le mille avventure che regala New York e percorreremo le infinite strade di Los Angeles.

Careri ci regala un vivido affresco di un Paese tanto affascinante quanto inumano, capace di offrire nello stesso momento opportunità e illusioni, occasioni e pericoli. Le famose mille contraddizioni degli Usa, che qui vengono narrate in modo autentico e sincero, facendoci sentire cosa possono lasciare in dote a chi le vive ogni giorno sulla propria pelle.