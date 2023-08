Ultimo mese per partecipare al concorso “Emigrazione e Mobilità Umana” promosso dal Festival della Diplomazia (audio notizia)

Manca meno di un mese alla scadenza del concorso “Emigrazione e mobilità umana”, promosso dal Festival della Diplomazia con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l’Accademia di Belle Arti di Frosinone.

Scopo del concorso: illustrare aspetti e racconti particolarmente significativi sulla presenza italiana all’estero. E’ rivolto a giovani under 30 ed è finalizzato alla realizzazione di una graphic novel in lingua italiana.

In un mondo sempre più connesso e in rapido cambiamento, il concorso “Emigrazione e Mobilità Umana” si configura come una piattaforma significativa per esplorare, attraverso l’arte, le storie di coloro che attraversano confini geografici e culturali in cerca di nuove prospettive e di una vita migliore.

Per partecipare è necessario elaborare e recapitare la propria opera entro il 15 settembre. Il risultato della votazione della giuria incaricata di valutare le opere, sarà pubblicato entro il 5 ottobre nel sito www.festivaldelladiplomazia.it.

In palio per il vincitore un premio di mille euro.