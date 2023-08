Terza edizione di Tradizione Trasmissione Trasgressione del “Progetto Maddalena”

MADRID. – Torna per la sua terza edizione il Progetto Maddalena. La creatività di donne di tutto il mondo occuperà piazze, strade, teatri per una serie di incontri culturali il cui titolo quest’anno sarà: GREEN ART: Donne, Terra, Sanazione.

In Spagna, dal 5 all’11 settembre, nel caratteristico comune di Ayllón, piccola città della regione Castilla y León il cui centro storico è stato dichiarato Bene di Interesse Culturale, Viviana Bovino fondatrice del Gruppo Teatrale Residui, dirigerà un incontro internazionale durante il quale ogni invitata presenterà laboratori creativi, conferenze e spettacoli. Grazie alla collaborazione del municipio di Ayllón questi eventi coinvolgeranno tutto il paese in una festa collettiva all’insegna della solidarietà, del rapporto con la Madre Terra, della forza delle donne.

Tra le invitate ci saranno: Julia Varley di Odin Teatret (Gran Bretagna); Geddy Aniksdal di Grenland Friteater (Norvegia); Brigitte Cirla di Voix Polifonique (Francia); Parvathy Baul (India), Sandra Pasini di Teatret OM (Danimarca); Amaranta Osorio (Messico, Colombia, Spagna); Natasha Czertok del Teatro Nucleo Italia; Barbara Luci Carvalho di Antagon TheatAKTion (Brasile); Silvia Moreno di CavaLuna; Maristella Martella di Tarantarte; Mónica de la Fuente di LabINDIA; Isabelle Maurel, Silvia Garzón di Atalaya (Spagna); Apeksha Bhagwat, Kathleen Tamayo di Cartaphilus Teatro (Messico); Malú Bringas e Andre Roldán, Nazaré de la Fuente del Teatro Ebasko (Italia); Eirini Sfyri e Viviana Bovino di Laboratorio Internazionale Residui Teatro (Spagna).

Ogni evento si ripropone di fare e promuovere una riflessione sul ruolo delle donne nella trasmissione e mantenimento delle tradizioni culturali e nella responsabilità di una loro trasformazione laddove quelle stesse tradizioni confermino una mentalità che non garantisce pari opportunità e diritti alle donne.

In questa edizione le organizzatrici pongono particolare attenzione sulla relazione tra arte e medio ambiente e mettono l’accento sul ruolo della donna nelle comunità urbane e rurali. Le donne hanno un archetipico vincolo con la Madre Terra. Danno vita e si occupano della cura dei figli così come di quella delle persone a loro care, hanno un profondo legame con la natura, sono sanatrici e sono sempre in primo piano nella lotta per la difesa del territorio.

Molte di loro hanno denunciato e continuano a denunciare i soprusi delle multinazionali che, con la connivenza dei governi, sfruttano le ricchezze minerarie e boschive distruggendo ogni habitat. Molte hanno dato la vita per le loro battaglie. Secondo una ricerca pubblicata dalla rivista scientifica Nature Sustainability, dal 1970 ad oggi sono 81 le donne che sono state assassinate per il loro attivismo ambientale.

Attraverso l’arte le donne uniscono il loro sapere antico con la capacità di comunicazione della creatività.

Il programma che svolgerà Residui Teatro ad Ayllón, sotto la direzione di Viviana Bovino e la straordinaria collaborazione di donne che arriveranno da tutto il mondo, coinvolgerà tutta la comunità e il suo proposito sarà quello di promuovere una riflessione, all’interno della società, su queste tematiche e sulla necessità di lottare contro ogni disuguaglianza e in particolare contro le differenze di genere.

Nel corso dei vari eventi utilizzeranno linguaggi artistici diversi e proposte che saranno dirette al pubblico in generale così come a gruppi specifici come per esempio giovani, adulti, bambine e bambini e le associazioni locali.

Per maggiori informazioni consultare la pagina web: www.themagdalenaproject.org