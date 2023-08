Emilia Wine Experience lancia sfida su Malvasia di Candia Aromatica

MILANO. – In occasione della tappa “Sette Colli in Malvasia” del “Valtidone Wine Fest”, che si terrà a Ziano Piacentino (Piacenza) domenica 10 settembre, la Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli Piacentini ha lanciato la sfida “AromaMalvasia”, con l’obiettivo di far scoprire la Malvasia di Candia Aromatica e i prodotti agroalimentari del territorio a un pubblico di comunicatori digitali specializzati.

Trentatré food and wine blogger di tutta Italia hanno infatti ricevuto una “mystery box” con i vini e i prodotti del territorio con i quali dovranno preparare una ricetta da abbinare alla Malvasia di Candia Aromatica. Le ricette saranno quindi pubblicate sui blog dei partecipanti e condivise sui loro social, e poi una commissione tecnica decreterà un vincitore, che dovrà preparare la ricetta durante uno show cooking il 10 settembre a Ziano Piacentino, giorno in cui verrà premiato.

Sedici le Cantine e 15 le aziende agricole e agroalimentari coinvolte in questo progetto. Ogni box contiene una bottiglia di Malvasia di Candia Aromatica nelle diverse tipologie (fermo, frizzante, passito) e sei prodotti tipici della Val Tidone: zafferano, miele, polpa di pomodoro, composta di mele con ciliegie marasche/cannella/cioccolato fondente, riso Carnaroli, patate, Grana Padano DOP, Pancetta Piacentina DOP. Dall`Alta Val Tidone arrivano invece farina di grano tenero tipo 0 macinata a pietra, olio extra vergine di oliva Valle del Tidone. Ma ci sono anche degli outsider tra cui il Fungo Porcino con la Strada dei Fungo Porcino di Borgotaro, Cacio del Po con la Strada del Po e dei Sapori della Bassa Piacentina e l’olio Evo Piacentino della Val Vezzeno della Strada dei Colli Piacentini.

“Mandiamo il nostro Oro Giallo in giro per l’Italia – ha spiegato Elisabetta Virtuani, presidente della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli Piacentini, capofila del progetto Emilia Wine Experience – per far conoscere le sue spiccate caratteristiche aromatiche che rimandano ad un territorio ricco di aromi e personalità”. La challenge “AromaMalvasia” vede la collaborazione dei Comuni di Ziano Piacentino e di Alta Val Tidone, l’Associazione Sette Colli di Ziano e il Consorzio Vini Doc Colli Piacentini.

