Libri e destinazioni: i consigli di Audible per le vancanze

MILANO. – Nell’estate del 2023 sono quasi 30 milioni gli italiani che partiranno in vacanza, di questi il 43%, ovvero quasi 13 milioni di connazionali, sceglieranno mete estere. Tra le destinazioni favorite, oltre alle vicine Spagna, Francia, Portogallo e Grecia anche il Regno Unito, gli USA e il Giappone. Per ispirare e accompagnere gli italiani nelle loro mete internazionali preferite, quest’estate Audible – società Amazon tra i maggiori player nella produzione e distribuzione di audio entertainment di qualità (audiolibri, podcast e serie audio) – consiglia oltre 20 audiolibri “da mettere in valigia” narrati dalle voci come Paola Cortellesi, Sonia Bergamasco, Moro Silo e Myriam Catania, in base alle destinazioni dei viaggiatori.

Spagna. Il viaggio in cuffia di Audible parte dalla Spagna, dai mulini a vento e le avventure di “Don Chiscotte della Mancha” e del suo scudiero Sancio Panza. Questo grande classico di Miguel de Cervantes trasporterà il lettore in tempi lontani ma alle radici della cultura spagnola. Un’avventura tra le pagine di Libri Dimenticati per scoprire le strade di una Barcellona nostalgica con la voce di Riccardo Bocci o le parole originali di Carlos Ruis Zafón e il suo capolavoro “L’ombra del vento”. Sara Mesa, infine, racconta un luogo sperduto per evadere dalla capitale Madrid e scoprire “Un amore”, mentre in “La Bestia” di Carmel Mola, in uscita su Audible il 25 luglio, racconta della piccola Clara determinata a non arrendersi di fronte alla misteriosa scomparsa della sorellina.

Francia. Il profumo del pane fresco fa da sfondo alle atmosfere romantiche che i viaggiatori potranno scoprire nel loro viaggio in Francia, grazie agli audiolibri di grandi classici come “I Miserabili” di Victor Hugo o capolavori contemporanei come “Gli anni” di Annie Ernaux, dove la biografia dell’autrice accompagna chi ascolta in un viaggio nella storia recente, guidati dalla voce dell’attrice Sonia Bergamasco. Il richiamo di Parigi e del suo fascino viene raccontato da Valerie Perrin in “Tre”, audiolibro dedicato alla storia di Adrien, Étienne e Nina, determinati a scappare dalla piccola cittadina di provincia. Si termina il tour in Francia con i misteri raccontati da Jean-Paul Dubois nel suo libro “Non stiamo tutti al mondo allo stesso modo”.

Portogallo. Quelli del Portogallo sono paesaggi che stupiscono, lasciando i viaggiatori a bocca aperta. Non sono da meno gli autori portoghesi e le loro storie, che ci regalano audiolibri unici nel loro genere, per essere trasportati in luoghi mai visti. Fernando Pessoa incuriosisce gli ascoltatori ne “Il banchiere anarchico” una storia affascinante in una cornice fatta di musica portoghese, mentre l’autore Josè Saramago in “Cecità” ci porta a domandarci cosa faremmo se, d’un tratto, nessuno nel mondo potesse più vedere nulla. Un tuffo nelle atmosfere nostalgiche del 1938, con l’audiolibro “Sostiene Pereira” di Antonio Tabucchi dedicato a un incontro speciale che cambierà le vite dei protagonisti.

Gran Bretagna. Le giornate uggiose di agosto nel Regno Unito sono la cornice perfetta per ambientazioni nostalgiche dell’epoca Regency, di cui Jane Austen parla in “Orgoglio e pregiudizio”, una delle più efficaci e indimenticabili commedie di costume brillantemente narrata da Paola Cortellesi.

L’autore inglese Ian McEwan regala agli ascoltatori “Espiazione”, un suggestionante racconto ambientato nelle campagne inglesi su come in un attimo si può rovinare qualcuno e rovinarsi per sempre. Per gli appassionati degli audiolibri di Robert Galbraith, il 15 agosto sarà disponibile su Audible.it il nuovo capitolo dei casi di Cormoran Strike, “Sangue inquieto”.

Nell’attesa, sono disponibili su Audible i precedenti capitoli della serie.

Grecia. La Grecia con il suo mare stupendo non poteva che essere tra le mete preferite per le vacanze, oltre che lo sfondo delle più celebri storie di Omero. Per gli amanti dei poemi epici, o anche per quanti vogliano avere l’occasione di rivivere l’esperienza degli aedi e del primo e autentico modo di incontrare la letteratura omerica, che nasce per essere ascoltata, Audible consiglia l'”Iliade” e l'”Odissea”, per vivere l’esperienza di immergersi nei luoghi che hanno visto le gesta di eroi della letteratura come Ulisse, Achille ed Ettore. Per chi non ne ha mai abbastanza del fascino intramontabile dei miti greci è possibile ascoltare su Audible anche “In Grecia. Terra di miti, dei ed eroi” di Giuseppe Zanetto.

Stati Uniti. Quest’estate si continua a sognare di viaggiare nell’America che abbiamo conosciuto attraverso i racconti e le storie che più ci hanno appassionato. “Le avventure di Tom Sawyer” rappresenta ancora oggi uno dei grandi classici americani, dove Mark Twain, attraverso le avventure di Huck Finn e Tom Sawyer ci mostra aspetti inediti della società americana.

Il viaggio continua a New York, con il racconto commovente di Jonathan Safran Foer sul dolore della perdita per il piccolo Oskar in “Molto forte, incredibilmente vicino” e al trauma successivo all’attacco delle Torri Gemelle. L’ultima tappa americana è quella di Alex Finlay, che chiude con il thriller “Il turno di notte”.

Giappone. L’ultima tappa del nostro viaggio in cuffia è il Giappone, alla scoperta di una delle culture più affascinanti al mondo con la sua tradizione culinaria, che troviamo in “Finché il caffè è caldo” di Toshikazu Kawaguchi, dove una piccola caffetteria può cambiare la vita dei suoi clienti. Isaka Kotaro invece ne “I sette killer dello Shinkansen” ci porta sui famosi treni giapponesi dove una misteriosa valigetta viene contesa tra sette assassini pronti a uccidere. Infine, per liberarsi del superfluo e prepararsi al rientro, Audible consiglia “Il magico potere del riordino” di Marie Kondo, per interiorizzare il metodo che garantisce ordine, organizzazione e serenità.

(Lme/ASKANEWS)