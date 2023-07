Al via in Italia la “vendemmia turistica”: un’esperienza enogastronomica tra vigneti e cultura

ROMA. – Il turismo enogastronomico è da tempo una delle principali attrazioni dell’Italia, un paese noto per la sua ricca tradizione vinicola e culinaria. Per soddisfare la crescente domanda di esperienze autentiche legate al mondo del vino, è stata lanciata in Italia l’iniziativa della ‘vendemmia turistica’.

La vendemmia, l’antica pratica agricola di raccolta dell’uva durante la stagione autunnale, è un momento cruciale per i viticoltori italiani. L’esperienza offre un’occasione unica per i turisti di immergersi nella cultura rurale del paese e di partecipare attivamente alla vendemmia, contribuendo alla raccolta delle preziose uve che daranno origine a rinomati vini.

Le regioni vinicole italiane, famose in tutto il mondo per la qualità dei loro prodotti, si preparano ad accogliere i visitatori con entusiasmo. I turisti avranno la possibilità di partecipare a corsi di formazione guidati dai viticoltori stessi, imparando le tecniche di raccolta dell’uva e i segreti della produzione vinicola. Questa esperienza coinvolgente fornirà un’educazione completa sulle varietà di uve, i metodi di vinificazione e la storia dietro ogni calice di vino.

Non si tratta solo di un’esperienza enologica, ma anche di un’opportunità per esplorare pittoreschi paesaggi rurali, dove le vigne si estendono a perdita d’occhio. I turisti saranno immersi in un’atmosfera unica, potendo ammirare le diverse sfumature dei vigneti e degustare prelibatezze locali in abbinamento ai vini pregiati.

L’iniziativa della ‘vendemmia turistica’ mira anche a promuovere lo sviluppo sostenibile delle regioni vinicole italiane, poiché l’afflusso di turisti potrebbe contribuire all’economia locale e alla valorizzazione del territorio. Inoltre, l’esperienza enogastronomica incoraggerà una maggiore consapevolezza dell’importanza della salvaguardia delle tradizioni agricole e culturali italiane.

Per garantire un’esperienza memorabile e di alta qualità, le autorità italiane stanno collaborando strettamente con i viticoltori e gli operatori turistici locali. Saranno messe a disposizione diverse opzioni di pacchetti turistici, permettendo ai visitatori di scegliere l’itinerario più adatto alle loro preferenze e interessi.

Per vendemmia turistica, viene precisato nell’accordo, “si intende l’attività di raccolta dell’uva, non retribuita, di breve durata, avente carattere culturale e ricreativo, svolta da turisti e correlata preferibilmente al soggiorno in strutture ricettive del territorio o alla visita e degustazione delle cantine locali”.

“Andare a regolarizzare la vendemmia turistica – spiega Angela Radica, preidente delle Città del Vino – significa dare un importante impulso all’enoturismo, che in Italia vale già un giro d’affari di 2,5 miliardi di euro e 14 milioni di presenze; è un’opportunità ulteriore per tutti i territori enologici.

Grazie a questo accordo le cantine avranno tutta la tranquillità di far svolgere in sicurezza ai turisti una esperienza, senza incorrere in spiacevoli equivoci con le autorità preposte ai controlli sul lavoro”.

La ‘vendemmia turistica’ in Italia rappresenta un’opportunità imperdibile per i turisti di vivere l’autenticità delle tradizioni vitivinicole italiane. Attraverso questa esperienza coinvolgente, i visitatori avranno modo di scoprire i segreti del vino, immergendosi nella cultura e nella bellezza delle regioni vinicole italiane. Si prospetta un futuro brillante per questa iniziativa, poiché l’amore per il vino e la cultura italiana continua a conquistare i cuori di viaggiatori provenienti da ogni angolo del mondo.