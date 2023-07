Ultima opportunità per visitare gratuitamente il Museo del Prado di notte

MADRID. – Le visite notturne al Museo del Prado hanno riscontrato un grande successo. Lunghe file aspettavano alle porte dell’edificio per godere della vasta collezione di opere d’arte della pinacoteca madrilena. L’8 luglio, il Prado aprirà per l’ultima volta in questa stagione le sue porte di notte in modo completamente gratuito, dalle 20:30 alle 23:30 nell’edificio Villanueva.

Il percorso include visite a quadri famosi come ‘Le Meninas’ di Velázquez, ‘Il cavaliere con la mano sul petto’ del Greco, ‘Il giardino delle delizie’ di Bosch, ‘Picasso, il Greco e il cubismo analitico’, una mostra che commemora il 50º anniversario della morte del pittore malagueño, o ‘Calderón e la pittura’, un’analisi della pittura barocca dal punto di vista dello scrittore madrileno.

All’interno del museo, al quale si accede attraverso la porta los Jerónimos, ci si potrà beare di una serata musicale offerta da Radio 3 e di varie esperienze interattive di Samsung. I servizi di caffetteria e gelateria rimarranno aperti durante l’intera serata de ‘Il Prado di Notte’. Prima di andarvene, non dimenticatevi di prendere una pubblicazione per festeggiare il successo di questa iniziativa artistica.