A Treviso la Tiramisù World Cup 2023

VENEZIA. -Presentata a Venezia la Tiramisù World Cup 2023 che si chiuderà nel capoluogo della Marca in ottobre, ospitando il Grand Final e tanti ospiti e influencer da tutto il mondo. Saranno 310 i concorrenti provenienti da tutta Europa che si contenderanno a colpi di dolce per decretare il tiramisù più buono del mondo. Appuntamento a Treviso dal 5 all’8 ottobre durante la settima edizione della Tiramisù World Cup 2023, ideata e organizzata da Francesco Redi di Twissen.

Anche questa edizione è sostenuta da Regione Veneto. Quest’anno, in particolare, è prevista la presenza di uno stand espositivo in piazza nella Loggia dei Cavalieri e un’area brandizzata con il marchio turistico regionale all’Orangerie di piazza dei Signori.

La competizione vedrà sfidarsi i migliori pasticceri e gli appassionati di cucina provenienti da diverse parti del mondo. Ogni concorrente dovrà presentare la propria interpretazione del classico tiramisù, cercando di stupire una giuria di esperti con la loro creatività e maestria tecnica. Oltre all’aspetto gustativo, verrà data grande importanza alla presentazione visiva e all’armonia degli ingredienti.

Ma la Tiramisù World Cup non è solo una competizione culinaria. Durante l’evento, saranno organizzati seminari, workshop e degustazioni aperti al pubblico, che offriranno a tutti l’opportunità di scoprire i segreti di un perfetto tiramisù e di assaggiare le varie interpretazioni di questo dessert amato in tutto il mondo.

L’evento non mancherà di coinvolgere anche il territorio locale, offrendo ai partecipanti la possibilità di esplorare la cultura trevigiana e i suoi prodotti tipici. Saranno organizzate visite guidate alle cantine di prosecco, rinomate in questa regione, e ai formaggi locali, che possono essere abbinati in modo delizioso al tiramisù.