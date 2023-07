Ricostruite le cause dell’eruzione di Pompei, dopo 2000 anni

ROMA. – Dopo più di 2000 anni dalla tragica eruzione del Vesuvio che seppellì l’antica città di Pompei nel 79 d.C., gli studiosi sono riusciti a fare luce sulle cause che portarono a questa catastrofe. Attraverso nuove scoperte e analisi approfondite, una recente ricerca ha ricostruito gli eventi che l’hanno preceduta, descrivendo in che modo la camera magmatica che ha generato l’eruzione si sia accresciuta nel corso dei secoli, fino a deformare in maniera evidente il suolo di una vasta area, come testimoniato da numerosi documenti storici e dati geologici.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Communications Earth & Environment, è stato condotto da un gruppo di ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in collaborazione con l’Università Federico II di Napoli e l’Università del Molise.

L’attività vulcanica del Vesuvio nei secoli precedenti l’eruzione è stata caratterizzata da una lunga fase di riattivazione, gettando le basi per la fase preparatoria dell’eruzione in senso stretto. “In particolare, nei secoli precedenti l’eruzione del 79 d.C., il territorio intorno al Vesuvio ha subito un sollevamento significativo accompagnato anche da eventi sismici e da degassamento – spiega Domenico Doronzo dell’Ingv, che ha guidato lo studio – tutti fenomeni connessi alla ricarica del magma in profondità”.

La ricerca è stata poi comparata con altri casi, sia passati che contemporanei, di riattivazione di vulcani di tutto il mondo mettendo in evidenza che, sebbene le fasi preparatorie possano durare anche secoli, il passaggio alla fase eruttiva irreversibile potrebbe avere tempi molto più brevi.