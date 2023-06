Nippon Gases Italia risparmia il 32% in due anni grazie all’automazione dei processi firmata Minsait

Il progetto, partito nel 2021, ha portato, in due anni, a una riduzione dei costi del 32% per l’azienda, e all’automazione di oltre 13 processi di back-end

Minsait e Nippon Gases Italia, attraverso l’implementazione di soluzioni di Intelligent Process Automation (IPA), hanno automatizzato oltre 4000 operazioni annue relative alle entrate di magazzino e agli addebiti ai clienti, che in precedenza venivano eseguite da personale proveniente da diverse aree aziendali

Tra i principali vantaggi del progetto, oltre alla diminuzione dei costi e dei tempi di elaborazione, si registra anche un miglioramento dell’efficienza operativa e una diminuzione del livello di errore

ROMA. – Minsait, una società di Indra, ha supportato Nippon Gases Italia, società leader nell’ambito dei gas industriali, medicali e refrigeranti, nel proprio percorso di automazione intelligente dei processi. Il progetto, partito nel 2021, ha portato in due anni a una riduzione dei costi del 32% per l’azienda e all’automazione di oltre 13 processi di back-end.

In seguito a una fase di assesment che ha consentito l’identificazione dei processi critici, Minsait e Nippon Gases Italia, attraverso l’implementazione di soluzioni di Intelligent Process Automation (IPA), hanno automatizzato oltre 4000 operazioni annue relative alle entrate di magazzino e agli addebiti ai clienti, che in precedenza venivano eseguite da personale proveniente da diverse aree aziendali.

Grazie a tecnologie di Robotic Process Automation (RPA), Document understanding (abilitate dall’intelligenza artificiale) e algoritmi logici sviluppati ad hoc, i documenti degli ordini in arrivo a Nippon Gases vengono elaborati dal robot, le informazioni estratte sono verificate con quelle già esistenti nei sistemi e vengono memorizzate nel database al fine di migliorare l’abilità di estrazione dei dati del robot e di ridurre ulteriormente i tempi.

Al termine di questo procedimento, le informazioni recuperate vengono processate e viene creata la fattura. All’interno di questo processo gli esseri umani intervengono per prendere decisioni intermedie – comprese le approvazioni, le escalation e le eccezioni – grazie all’accesso all’automazione tramite dispositivi mobile o schede del browser.

Tra i principali vantaggi del progetto, oltre alla diminuzione dei costi e dei tempi di elaborazione, si registra anche un miglioramento dell’efficienza operativa e una diminuzione del livello di errore. Inoltre, l’implementazione dell’IPA consente di valorizzare al massimo il talento umano, spostando il focus dei dipendenti da attività ripetitive e monotone a compiti più gratificanti e a più alto valore aggiunto.

“Siamo orgogliosi di contribuire al percorso di automazione intelligente dei processi di Nippon Gases Italia. Grazie alle soluzioni di Intelligent Process Automation abbiamo migliorato l’efficienza dei loro processi aziendali e generato un significativo risparmio economico in soli due anni”, ha dichiarato Giammaria Ripoli, responsabile Digital Operations in Italia di Minsait.

“La collaborazione con Minsait ha favorito l’introduzione nel Gruppo Nippon Gases Italia di tecnologie per noi totalmente innovative, quale l’IPA e l’RPA. Grazie a questa prima esperienza e all’approccio condiviso riteniamo di avere sviluppato un modello di successo su cui puntare per migliorare anche in altre aree aziendali”, ha dichiarato Fabrizio Alessi Innocenti, ERP Business Reengineering Manager di Nippon Gases Italia.

Nippon Gases

NIPPON GASES, azienda leader nel settore dei gas industriali in Europa, è parte di Nippon Sanso Holdings Corporation, una grande realtà internazionale con oltre 100 anni di esperienza nell’industria dei gas atmosferici e di processo e una presenza importante in Giappone, Stati Uniti e Canada, Europa, Sud-est asiatico e Australia, attiva in 32 paesi con più di 19.000 dipendenti in tutto il mondo. Presente in Europa in 13 paesi con oltre 3.000 dipendenti, e oltre 150.000 clienti. L’impegno di Nippon Gases nei confronti dei clienti, dei dipendenti, dei collaboratori e delle comunità in cui opera riflette l’impegno verso l’ambiente e la sostenibilità. Insieme siamo “I professionisti del gas” e abbiamo un unico obiettivo: migliorare la qualità della vita attraverso le applicazioni tecnologiche dei nostri gas”.

Minsait

Minsait, società di Indra (www.minsait.com), è l’azienda leader nella consulenza negli ambiti della Digital Transformation e delle Information Technologies in Spagna e America Latina. Possiede un alto grado di specializzazione e conoscenza del settore, grazie alle sue capacità di integrare il mondo core con il mondo digitale, alla sua leadership nell’innovazione e nella trasformazione digitale e alla propria flessibilità. In questo modo la società focalizza l’offerta su proposte di valore ad alto impatto, basate su soluzioni end-to-end, con un notevole grado di segmentazione, che le consente di raggiungere risultati tangibili per i propri clienti in ogni settore con un focus sulla trasformazione. Le proprie capacità e leadership si riflettono nella suite di prodotti proprietari, sotto il marchio Onesait, e nella vasta gamma di servizi offerti.

In Italia Minsait conta più di 3.000 professionisti che lavorano presso tutto il territorio nazionale. La società ha sviluppato competenze avanzate in ambiti innovativi come Content & Process Technologies, Customer Experience Technologies, Solutions Architects e Data & Analytics, che consentono di offrire soluzioni e servizi ad alto valore aggiunto nei mercati in cui opera. Minsait ha localizzato in Italia il proprio centro di eccellenza globale per le tecnologie Customer Experience, completando la sua vasta presenza geografica con una consolidata capacità locale di produzione e delivery grazie ai centri di Napoli, Matera e Bari.

Indra

Indra (www.indracompany.com) è una delle principali società globali di consulenza e tecnologia ed è il partner tecnologico per le operazioni chiave dei propri clienti in tutto il mondo. È un fornitore leader a livello mondiale di soluzioni proprietarie in specifici segmenti dei mercati del Trasporto e della Difesa ed è la società leader nella trasformazione digitale e nell’Information Technology in Spagna e America Latina attraverso la sua filiale Minsait. Il suo modello di business si basa su un’offerta completa di prodotti proprietari, con un approccio end-to-end, ad alto valore e con una elevata componente di innovazione. Nel 2022, Indra ha registrato ricavi per 3.851 milioni di euro, circa 57.000 dipendenti, presenza locale in 46 paesi e operazioni commerciali in oltre 140 paesi.