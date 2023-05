Studenti di tutta Italia si sfidano ai Campionati Nazionali di Imprenditorialità promossi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e Junior Achievement Italia

MILANO. – Milano si prepara ad accogliere i Campionati Nazionali di Imprenditorialità, un evento di grande importanza organizzato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e Junior Achievement Italia. La competizione, che si svolgerà il 5 e 6 giugno, vedrà la partecipazione di studenti provenienti da tutte le regioni d’Italia, pronti a mettere in mostra le proprie capacità imprenditoriali e a confrontarsi con i loro coetanei.

Una manifestazione che riunisce sia i team che hanno partecipato a Impresa in Azione e hanno vinto le competizioni territoriali, sia i team che hanno partecipato ad altri programmi di imprenditorialità: oltre 200 ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia che presenteranno durante una vera e propria fiera i loro progetti per aggiudicarsi il Premio Migliore Mini Impresa di Studenti 2023.

Nel 2022, secondo le stime Unioncamere-Anpal, l’Italia ha raggiunto un mismatch fra domanda e offerta di lavoro medio del 40%. Fra le prime cause di questo mismatch vi è il possesso di competenze non in linea con quelle richieste da un mondo del lavoro in continua evoluzione. Per contribuire a far fronte a questa mancanza, Junior Achievement Italia porta avanti nelle scuole secondarie di II grado il programma Impresa In Azione che coinvolge ogni anno migliaia di studenti nella creazione di mini-imprese di cui curano la gestione in tutti gli aspetti.

L’obiettivo principale di questa iniziativa è quello di promuovere l’innovazione e la creatività tra gli studenti italiani, stimolandoli a sviluppare idee imprenditoriali originali e sostenibili. I partecipanti avranno l’opportunità di presentare i propri progetti davanti a una giuria di esperti del settore e di competere per il titolo di “Migliore Mini Impresa di Studenti 2023”.

Durante i due giorni di competizione, gli studenti dovranno dimostrare le loro competenze in vari campi dell’imprenditorialità, come la pianificazione aziendale, la gestione finanziaria, il marketing e le strategie di vendita. Ogni squadra sarà chiamata a presentare un business plan dettagliato, evidenziando la sua originalità, fattibilità e impatto sociale.

I Campionati Nazionali di Imprenditorialità rappresentano un’opportunità unica per i giovani talenti italiani di mettersi alla prova e di ricevere un feedback diretto da professionisti del settore. Inoltre, l’evento favorisce lo scambio di idee e stimola la collaborazione tra gli studenti provenienti da diverse realtà geografiche e culturali.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, attraverso questa iniziativa, ribadisce l’importanza di promuovere l’imprenditorialità tra i giovani, incoraggiando lo sviluppo di competenze trasversali fondamentali per il mondo del lavoro e per la crescita personale.

L’appuntamento è quindi fissato a Milano il 5 e 6 giugno, quando i talenti imprenditoriali provenienti da ogni angolo d’Italia si confronteranno nella speranza di lasciare il segno e di aprire le porte a nuove opportunità per il loro futuro.