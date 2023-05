Åke Törnqvist arriva dalla Svezia con una ventata di colori

MADRID. – Chi ha sempre pensato che il mondo svedese sia freddo e privo di colori, resterà piacevolmente sorpreso nel vedere l’esposizione Nordic Vision di Åke Törnqvist, pittore e scultore, che espone alcune delle sue opere a Madrid grazie a Loona Contemporary.

Una ventata di colori avvolge lo spettatore appena entra nella galleria di Claudio Fiorentini che presenta questa bellissima individuale. La forza che emana dai quadri non lascia spazio per altri sentimenti se non quello, meraviglioso, del lasciarsi andare alle emozioni, alle vibrazioni che scuotono l’anima e il corpo. Solo dopo, poco a poco, l’emozione si scioglie, l’occhio si fa più attento e scopriamo figure diverse, un corpo di donna appena accennato, forme ovali, cavalli sfumati che più che vedere dobbiamo immaginare, farfalle e altre creature alate.

Nascoste tra colori che vanno dall’ambra al rosso terra di Siena o all’ossido di ferro, dal blu cobalto all’indaco, intravediamo queste figure appena accennate, che fanno galoppare la fantasia. Ed è proprio ciò che vuole l’artista, trascinarci nel suo mondo onirico, in quelle stesse fantasie che hanno ispirato la sua creatività.

Åke Törnqvist a Madrid per l’inaugurazione, segue con sornione interesse, in silenzio e mantenendosi in disparte, la reazione dei presenti che ammirano il suo lavoro in una città tanto diversa dalla propria. Pur non capendo bene lo spagnolo, dal linguaggio del corpo riesce a captare emozioni e reazioni diverse.

“I miei quadri nascono dal profondo di me stesso – ci dice – In essi sono riflessi i miei stati d’animo, dall’allegria alla tristezza, dalla rabbia all’euforia. Spesso lavoro su tre tele contemporaneamente e in esse vado mescolando pennellate di colore. A volte mi fermo, ascolto musica classica, ballo e poi riprendo a lavorare. Dopo questa prima fase in cui lascio parlare i sentimenti, inizio a dialogare con i dipinti. Loro mi parlano e in una sfumatura mi fanno intravedere una spalla di donna, il muso di un cavallo o le ali di una creatura eterea. E allora continuo su quella linea e traggo dei disegni da quei lievi cenni”.

Quando gli chiediamo la ragione della ripetizione di certe immagini confessa: “per me l’uovo rappresenta il futuro, il cavallo la forza, il potere, la farfalla e le altre creature alate la libertà e la donna il tutto, la completezza”.

Accanto ai quadri ci sono anche delle sculture di pietra, sinuose, levigate, anche in queste si riflette il desiderio di armonia, di pace.

Åke Törnqvist ha esposto in numerosi paesi europei tra cui Italia, Danimarca, Germania e moltissime volte in Svezia dove è molto apprezzato.

A Madrid la sua esposizione resterà aperta fino al 18 maggio nella Galleria Captaloona Art (Calle de Andrés Mellado 55).