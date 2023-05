Novità iPhone, in arrivo l’iOS 17: meno estetica e più funzionalità

ROMA – Voci che vanno e voci che vengono. Nella misura in cui si avvicina il 5 giugno, data in cui prenderà il via la “Conferenza per Sviluppatori di Apple”, la Wwdc 2023, cresce l’attesa. In questa occasione si darà ufficialmente notizia degli aggiornamenti sul prossimo iOS 17, il sistema operativo per iPhone.