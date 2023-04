Il Comites di Buenos Aires presenta il libro di Berenice Rossi, “Mi dos Patrias” (audio notizia)

Il Comitato degli italiani all’estero (Comites) di Buenos Aires presenterà il prossimo 5 aprile il libro di Berenice Rossi dal titolo “Mis dos patrias. Historia e Historias de Abruzzo e Argentina” in una serata dedicata alla cultura e alla letteratura.

L’evento si terrà presso la sede del Comites in Reconquista 516 e vedrà la partecipazione della stessa autrice, Berenice Rossi, che leggerà alcuni estratti del suo libro e risponderà alle domande del pubblico.

“Mis dos patrias” racconta la storia dell’emigrazione abruzzese in Argentina nella seconda guerra mondiale, sulla base di studi e interviste a protagonisti che descrivono le loro esperienze migratorie in tempi e con sfumature diverse. I temi approfonditi sono il dolore della partenza, il viaggio, l’arrivo, l’integrazione, l’identità nell’Abruzzo nativo, il rimpatrio e la vita degli emigranti oggi.

La presentazione del libro di Berenice Rossi sarà un’occasione per riflettere sull’importanza della letteratura nel mantenere vivo il patrimonio culturale di un popolo, e per rafforzare il legame tra due paesi che condividono una lunga storia e una grande passione per l’arte e la cultura.

Redazione Caracas