Presidio Letterario Maracay invita alla conferenza sul libro “Il pane perduto” de Edith Bruck (audio notizia)

Giovedì 30 marzo, avrà inizio il Ciclo di Conversazioni del Presidio Letterario di Maracay, il Club di Lettura della Società Dante Alighieri Maracay, con una interessante conferenza dell’ing. Pierluigi Michelangelo sulla straordinaria opera di Edith Bruck, Il pane perduto.

Il libro di Bruck, che narra la storia di una giovane donna ebrea durante l’occupazione nazista, ha suscitato grande interesse e dibattito negli ultimi anni per la sua intensa carica emotiva e per la sua capacità di evocare la complessità della condizione umana in momenti estremi.

“Il pane perduto” è un racconto autobiografico che narra la storia della Bruck durante l’Olocausto. L’autrice fu deportata insieme alla madre e alla sorella nel campo di concentramento di Auschwitz, dove ha assistito alla morte di molte persone, tra cui la sua famiglia. Dopo la guerra, Edith Bruck si trasferì in Italia, dove ha scritto numerosi libri,

L’appuntamento è alle 18:30 nella Sala Italia della Casa d’Italia di Maracay.

