La mostra fotografica “Italian Routes” fa tappa a Oslo (audio notizia)

La mostra itinerante “Italian Routes. Montagne, alpinismo, cambiamenti climatici”, nel mese di marzo farà tappa a Oslo, offrendo ai visitatori la possibilità di ammirare la bellezza delle montagne italiane e riflettere sull’importanza della tutela dell’ambiente.

Attraverso gli scatti fotografici di Fabiano Ventura, la mostra si propone di comunicare a un pubblico internazionale la grande tradizione italiana legata alla cultura della montagna e all’alpinismo come strumento di conoscenza del territorio montano.

La mostra, organizzata dal Ministero degli Affari Esteri, in collaborazione con Macromicro non-profit association, Ambasciata d’Italia in Norvegia e Istituto Italiano di Cultura, si svolgerà nella vecchia biblioteca, Det Gamle biblioteket, dal 9 al 19 marzo con ingresso libero.

La mostra esplora come il cambiamento climatico stia avendo un impatto sempre più evidente sulla natura, con ghiacciai che si stanno sciogliendo, valanghe che diventano più frequenti e condizioni meteorologiche estreme che stanno mettendo in pericolo le comunità montane in tutto il mondo.

