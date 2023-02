Settimana delle donne nella scienza a Washington (audio notizia)

L’ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, ha inaugurato a Villa Firenze, a Washington, la Settimana delle donne e delle ragazze nella scienza, promossa dall’Ambasciata italiana insieme a quelle di Francia e Germania, il Children’s National Research Institute e l’Università George Washington.

La Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, che ricorre l’11 febbraio, mira a promuovere maggior consapevolezza sul tema e a favorire un accesso più equo delle donne nella scienza, puntando a favorire eguali opportunità di studio e di carriera.

In occasione della presentazione dell’iniziativa, l’ambasciatrice Zappia ha voluto ricordare che “le donne sono sotto rappresentate nelle discipline STEM e che ciò si traduce in una perdita di talenti, punti di vista e idee che rallentano lo sviluppo. Più donne nella scienza aggiungono valore prezioso ai progetti di ricerca in tutti i campi”.

Il programma della rassegna comprende, nell’arco della settimana, un’esposizione alla Georgetown University, la proiezione del film “Hidden Figures” ed eventi organizzati dalle Ambasciate di Francia e Germania.

Redazione New York