Il film “Questo è un uomo” di Marco Turco in Sud Africa per il Giorno della Memoria (audio notizia)

L’Istituto Italiano di Cultura di Pretoria, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia in Sud Africa, il Consolato Generale d’Italia a Johannesburg e il Consolato d’Italia a Città del Capo, ha organizzato la proiezione in diverse sedi del Paese del film “Questo è un uomo” del regista Marco Turco, per rievocare il Giorno della Memoria.

Il lungometraggio ricorda la vita di Primo Levi che ha raccontato l’orrore dei campi di concentramento e la tragedia della Shoah. E’ il ritratto di uno degli scrittori italiani più conosciuti all’estero, la cui storia è diventata il simbolo della più grande tragedia collettiva del Novecento.