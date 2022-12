All’ICS di Washington DC Giorgio Chiarva presenta il suo libro ‘Il banchiere gentiluomo’ (audio notizia)

Domenica 4 dicembre, presso la sede centrale dell’ICS, l’Italian Cultural Society di Washington DC, Giorgio Chiarva presenterà il suo libro “Il banchiere gentiluomo. La vita e l’opera di Amadeo Giannini, un visionario che ha cambiato le regole del gioco nel mondo della finanza”.

Questo romanzo biografico racconta la vita del fondatore italo-americano della Bank of Italy, che in seguito divenne Bank of America, la più grande banca del mondo all’epoca. Amadeo Peter, o “Appi” per i suoi amici di San Francisco, era un innovatore e umanista che metteva sempre il bene comune al di sopra del guadagno personale.

Ha dedicato la sua vita ad aiutare le imprese ad avere successo nell’area di San Francisco, specialmente dopo il terremoto del 1906. Ha rivoluzionato il sistema bancario facendo micro-prestiti a centinaia di immigrati italiani e altri cittadini che mancavano di garanzie.

La banca di Giannini ha anche contribuito alla ricostruzione dell’Italia, un anno prima del Piano Marshall. Dal 1932 fino alla sua morte nel 1949, Giannini fu il banchiere più potente del mondo.

Redazione New York