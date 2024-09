Varias provincias de Ecuador sufren un apagón imprevisto

CARACAS- Un apagón imprevisto dejó sin luz a varias provincias de Ecuador en la madrugada de este viernes, fuera de los cortes programados que comenzaron a ejecutarse en el suministro eléctrico este miércoles, ante la crisis energética que atraviesa el país.

El gerente general de la estatal Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec), Fabián Calero, dijo a medios locales que el corte del fluido eléctrico duró aproximadamente 45 minutos.

Atribuyó el apagón sufrido este viernes a «una falla que está siendo identificada, a causa de «un tema imprevisto como quizás la caída de un árbol».

Entre las provincias que se vieron afectadas hay al menos seis de las 24 que integran el país, según reportes de medios locales, entre ellas Pichincha, donde se encuentra la capital Quito, así como de Guayas, donde está Guayaquil, la ciudad más poblada y el principal polo económico del país.

El primer corte programado se aplicó el miércoles en la noche entre dos y cinco horas de duración, por sectores y zonas del país. Para la próxima semana está previsto que se repitan los apagones programados, durante las noches del lunes al jueves.

“Esta crisis es una crisis de agua. No solo afecta al sector eléctrico. No es un tema de mantenimiento. Es un tema de que no existe agua, y justamente la solución en el corto plazo es la incorporación de generación térmica que permita tener una firmeza en la generación», dijo Calero en alusión a la grave sequía que vive el país.

Redacción Caracas