Incontro Salvini Orban, premier ungherese sui social: “Matteo, nostro eroe”

MADRID. – A Budapest, Matteo Salvini e Viktor Orbán si sono incontrati per un colloquio di oltre un’ora, focalizzato sull’urgenza di fermare il conflitto in Ucraina. Orbán ha dichiarato che l’impegno per la pace è prioritario, citando anche l’appello del Papa per una rapida fine delle ostilità. Salvini ha ribadito la necessità di un’Europa più coesa su questo fronte, sottolineando l’importanza di bloccare l’escalation.

Durante il colloquio, Salvini e Orbán hanno discusso vari temi, tra cui la cooperazione economica, con un focus sullo sviluppo del porto di Trieste, di particolare interesse per Budapest come snodo strategico sul Mediterraneo. Le relazioni economiche tra Italia e Ungheria sono state descritte da entrambi come un pilastro della loro alleanza. Orbán ha espresso il desiderio di intensificare la collaborazione in settori chiave, come l’energia e i trasporti.

Orbán ha lodato Salvini per il suo impegno a difesa dei confini italiani, riferendosi al processo Open Arms e definendolo “il patriota più ricercato d’Europa”. Il leader ungherese ha garantito che una delegazione del suo partito sarà presente al raduno di Pontida e a Palermo durante l’arringa finale del processo Open Arms, prevista per ottobre.

“Matteo, sei il nostro eroe”, ha dichiarato Orbán, sottolineando il valore della loro alleanza nell’ambito del sovranismo europeo. I due leader hanno sottolineato la loro visione comune per un’Europa meno subordinata alle grandi potenze esterne e più sovrana nelle decisioni politiche e economiche.

“L’Unione Europea ha bisogno di maggiore indipendenza strategica”, ha affermato Salvini, trovando il pieno sostegno di Orbán. La cooperazione tra i due Paesi sembra destinata a crescere ulteriormente, con Budapest pronta a supportare Roma in diverse questioni di politica interna ed estera. Salvini ha chiuso il vertice esprimendo gratitudine per l’appoggio ricevuto: “L’Ungheria è un alleato chiave per l’Italia, e insieme continueremo a lavorare per una nuova Europa”.