Magallanes vs. Caracas: la prima sfida della stagione si giocherà a Valencia

CARACAS.

– L’attesa per il primo confronto tra i Navegantes del Magallanes e i Leones del Caracas, le due squadre più titolate della Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), sta per finire. La prima sfida della stagione tra gli “Eternos Rivales” è fissata per domenica 20 ottobre allo stadio José Bernardo Pérez di Valencia, come confermato dalla LVBP. Questo incontro darà il via a una serie di 12 partite tra le due formazioni: sei si disputeranno nella città industriale di Valencia, mentre le altre sei avranno luogo nel Monumental di Caracas.

Il primo scontro nello stadio del rione La Rinconada è previsto per il 23 ottobre. I Navegantes tenteranno di rompere il tabù che non li ha mai visti vittoriosi su questo campo, inaugurato la scorsa stagione. La sfida si arricchisce quest’anno di un elemento in più: il lanciatore Erick Leal, ex Magallanes, difenderà ora la maglia dei Leones, squadra che ha sempre dominato dal monte di lancio.

Tuttavia, la presenza di Leal è in dubbio. Recentemente ha firmato un contratto con i New York Yankees in Major League Baseball, e questa situazione potrebbe influire sulla sua partecipazione nel campionato venezuelano.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)