L’Ambasciata d’Italia porta Turismo delle Radici e innovazione all’Expo Prado di Montevideo

CARACAS. – L’Ambasciata d’Italia a Montevideo, insieme alla Camera di Commercio Uruguay-Italia, parteciperà alla 119esima edizione dell’Expo Prado, che si tiene dal 6 al 15 settembre nella capitale uruguaiana. Questo evento di grande rilievo, giunto al suo quinto anno consecutivo con la partecipazione italiana, vedrà una forte presenza del “Made in Italy” attraverso imprese, attività culturali e innovazioni tecnologiche.

Il padiglione italiano si distinguerà per l’attenzione ai temi dell’innovazione, della sostenibilità e delle radici italiane, grazie anche alla collaborazione con l’Agenzia Italiana per il Commercio Estero (ICE), l’Istituto Italiano di Cultura di Montevideo e l’Ente Nazionale Italiano del Turismo (ENIT).

Uno dei temi centrali sarà il Turismo delle Radici, un progetto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) rivolto agli italiani all’estero e ai loro discendenti. Questo progetto punta a far riscoprire ai discendenti italiani, che costituiscono il 40% della popolazione uruguaiana, i territori da cui provengono i loro avi. L’ambasciatore italiano Fabrizio Petri ha sottolineato l’importanza di questo legame, definendo la riscoperta delle radici come “uno strumento per rafforzare ulteriormente i rapporti tra Italia e Uruguay attraverso il turismo sostenibile”.

La partecipazione italiana vedrà coinvolte una quindicina di aziende, che spazieranno dai sistemi satellitari al settore agroalimentare, dalle tecnologie per l’agricoltura fino ai veicoli utilitari, rappresentando l’eccellenza tecnologica e industriale italiana. Un’attrazione particolare sarà il giro virtuale in 3D in Vespa per esplorare la storica città di Matera, famosa per i suoi “sassi”, senza mai lasciare il padiglione.

L’Expo Prado ospiterà inoltre laboratori giornalieri dedicati alla pizza napoletana, organizzati dalla Scuola Pizzaioli, e dimostrazioni dell’Italian Cuisine Network. Gli amanti del caffè potranno assistere a presentazioni di Art Latte, la tecnica per decorare caffè e cappuccini.

L’evento si concluderà ogni giorno con esibizioni artistiche e musicali, seguite dal tradizionale “aperitivo all’italiana”.