Paralimpiadi 2024: Lisbeli Vera regala la prima medaglia al Venezuela

CARACAS. – L’atleta venezuelana Lisbeli Vera si é aggiudicata la medaglia d’argento nei 400 metri, modalitá T47 (*), nei Giochi Paralimpici Parigi 2024. La prova é stata vinta dalla brasiliana Fernanda Yara Da Silva, mentre al terzo posto é arrivata María Clara Augusto Da Silva anche lei originaria della terra della samba e la caipirinha.

La sportiva nata nella cittá di Mérida, ma che vive a Maracaibo, mette nel suo palmarés personale una nuova medaglia in un evento a 5 cerchi. Nei Giochi Paralimpici Tokio 2020 si era aggiudicata due ori (nei 100 e 200 metri) e l’argento nei 400 metri. La Vera cercherá d’incrementare il suo bottino personale nelle prossime gare dei 100 e 200 metri.

L’amore tra Lisbeli Vera e questo sport é nato quasi per caso. Un giorno giocava, praticando delle piccole corse, con i suoi amici nel rione dove abitava ed é stata vista dall’allenatore di atletica Leonel Cabezas, che l’ha spinta a praticare questo sport. Per continuare in questa disciplina sportiva ha dovuto lasciare la sua Mérida per Maracaibo. Ma ne é valsa la pena, perché grazie al suo talento ha iniziato a collezionare medaglie in giro per il mondo: Juegos Parapanamericanos San Paolo 2017, Mondiale Dubai 2019, Giochi Paralimpici Tokio ed altre.

Il Venezuela partecipa in questa edizione dei Giochi Paralimpici Parigi 2024 con 25 atleti. La spedizione della “Piccola Venezia” tenterá di migliorare la prestazione di Tokio 2020 da cui portò a casa 8 medaglie: 3 ori, 2 argenti e 3 bronzi.

(*) Nota: Per T47 s’intende amputazione monolaterale arto superiore (sotto il gomito)

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)