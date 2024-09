Europa League: Roma col Tottenham, Lazio col Porto

MADRID. – Stessa formula della nuova Champions League, avversari di caratura inferiore, ma in alcuni casi neanche troppo. Dopo la sbornia di Nyon di ieri per Milan, Atalanta, Inter, Bologna e Juventus, oggi è stato il turno di Roma e Lazio, che hanno conosciuto la lista delle 8 avversarie che affronteranno da qui a gennaio nella prima fase ‘a campionato’ e non più a gironi della nuova formula del secondo torneo continentale: 4 sfide in casa, 4 in trasferta, con avversarie sempre diverse e poi classifica finale tra tutte le 36 in gara.

Lo Stadio Olimpico sarà grande protagonista: tra Roma e Lazio, ogni giovedì vi si giocherà un match. I giallorossi ospiteranno l’Eintracht Francoforte nel quale potrebbe giocare Edoardo Bove (le trattative per il centrocampista romanista sono in dirittura d’arrivo), quindi i portoghesi del Braga, la Dinamo Kiev e i baschi dell’Athletic Bilbao (che è sempre meglio non incontrare in casa loro).

La Lazio invece ospiterà il Porto di Sergio Conceicao, gli altri baschi della Real Sociedad, i bulgari del Ludogorets e il Nizza. Per la Roma, la trasferta più insidiosa si prospetta decisamente quella contro il Tottenham, quindi tappe in Svezia (Elfsborg), Belgio (Union St. Gilloise) e Paesi Bassi (Az Alkmaar).

La Lazio affronterà in trasferta Ajax, Braga, Dinamo Kiev e Twente. Curiosità: le due romane avranno dunque anche due avversarie in comune, i belgi e la Dinamo Kiev, una sorta di derby a distanza.