A Copenaghen il nostro Emilio Buttaro racconta 40 anni di attività giornalistica

MADRID. – Il nostro collaboratore Emilio Buttaro racconterà i suoi 4 decenni di interviste ai giganti dello spettacolo e dello sport il prossimo 6 settembre a Copenaghen. L’iniziativa dal titolo “Incontri speciali in 40 anni di Bel Paese”, organizzata dal Comites Danimarca in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia in Danimarca, si svolgerà presso l’Istituto Italiano di Cultura della capitale danese.

“Sarà davvero un grande onore – ha spiegato Buttaro – poter portare la mia iniziativa per la prima volta nel nord Europa ed in particolare a Copenaghen, una città davvero straordinaria, definita anche capitale della felicità.”

Tra aneddoti e retroscena, il cronista racconterà i suoi innumerevoli incontri che ha definito come compagni di viaggio meravigliosi. Da Mike Bongiorno ad Amadeus, da Gino Bramieri ad Adriano Celentano ed ancora da Claudia Cardinale a Belen Rodriguez, da Raffaella Carrà a Loretta Goggi passando per icone dello sport come Gianni Rivera, Gigi Riva, Felice Gimondi, Paolo Rossi, Gigi Buffon, Francesco Totti fino agli immortali Pelè e Maradona. Senza dimenticare poi dei simboli italiani nel mondo come Al Bano, Roberto Benigni, Luciano Pavarotti, Umberto Tozzi, Lucio Dalla, Andrea Bocelli, Gianni Morandi e Toto Cutugno.

A fare da sfondo c’è l’Italia che cambia nel corso degli anni, così come cambia il modo di fare giornalismo ma soprattutto c’è il racconto personale, c’è il dietro le quinte delle interviste, le emozioni che il giornalista ha provato in occasione di tanti incontri speciali e poi l’entusiasmo rimasto sempre intatto nel tempo.

Collaboratore di numerosi giornali italiani e stranieri, conduttore di eventi internazionali, Buttaro da tempo è impegnato per gli italiani all’estero sia in veste di cronista che di presentatore. Nel 2023 ha ricevuto il “Premio Giornalistico AIAE New York” al Consolato Italiano di New York per il suo impegno dedicato agli italiani all’estero.

“Racconterò con grande umiltà e tanto entusiasmo i miei incontri speciali – ha aggiunto ancora il nostro Emilio – così come ho fatto nei mesi scorsi in Calabria al Museo Mino Reitano, in Costa Azzurra al Liceo Masséna di Nizza, all’Istituto Italiano di Cultura di Atene in un evento organizzato dalla Società Dante Alighieri della capitale greca in collaborazione con lo stesso IIC ed all’Istituto Linguistico Mediterraneo di Pisa”.

L’iniziativa di Copenaghen sarà moderata da Massimo Ricci, presidente del Comites Danimarca ed avrà inizio alle 17,30 ora locale.