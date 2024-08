Champions: parte la nuova formula, ecco le squadre che sfideranno le italiane

MADRID. – Il nuovo format della Champions League prevede un’unica prima fase a 36 squadre (non più 32), la “Fase Campionato”. Le squadre giocheranno otto gare contro otto avversari diversi, metà in casa e metà in trasferta. Le prime otto classificate passeranno direttamente agli Ottavi di finale; le squadre classificate dal nono al ventiquattresimo posto andranno agli spareggi per la fase a eliminazione diretta, con le vincenti che accederanno agli Ottavi.

Da quel momento in poi si procederà con la classica fase a eliminazione diretta. La Finale si giocherà sabato 31 maggio 2025 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Dal sorteggio di Nyon l’Inter pesca Lipsia (in casa), Manchester City, Arsenal (in casa), Leverkusen, Stella Rossa (in casa), Young Boys, Monaco (in casa), Sparta Praga.

La Juve invece affronterà Manchester CIty, Benfica, PSV Eindhoven e Stoccarda all’Allianz Stadium,l Lipsia, Club Brugge, Lille e Aston Villa in trasferta.

Il Milan affronterà Liverpool (casa), Real Madrid (trasferta), Club Brugge (casa), Bayer Leverkusen (trasferta), Stella Rossa (casa), Dinamo Zagabria (trasferta), Girona (casa), Slovan Bratislava (trasferta).

L’Atalanta pesca in casa Real Madrid, Arsenal, Celitc e Sturm Graz, in trasferta Barcellona, Shakhtar Donetsk, Young Boys e Stoccarda.

Per il Bologna, infine, Borussia Dortmund (in casa) Liverpool (in trasferta) Shakhtar (in casa), Benfica ( in trasferta) Lille (in casa) Sporting Lisbona (in trasferta), Monaco (in casa) Aston Villa (in trasferta).