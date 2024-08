Istituto Milton Friedman, Bertoldi: “Garantire la sicurezza di González e Machado”

CARACAS – Garantire la sicurezza di Edmundo González Urrutia e María Corina Machado minacciati di essere arrestati dal governo del presidente Maduro. Lo ha chiesto Alessandro Bertoldi, direttore esecutivo dell’Istituto Milton Friedman. Intervenendo sui social, Bertoldi ha espresso preoccupazione “per la minaccia esplicita del regime di arrestare nelle prossime ore il presidente eletto, Edmundo Gonzalez Urrutia, per il suo rifiuto di presentarsi in Procura a rispondere ad accuse pretestuose e infondate, come quella di terrorismo”.

Bertoldi ritiene indispensabile “e urgente che l’Unione Europea e gli Stati Uniti concedano immediatamente uno status diplomatico di rilevanza internazionale, per ragioni umanitarie, a Edmundo Gonzalez e Maria Corina Machado, al fine di tentare di garantire la loro sicurezza” . L’appello, ha proseguito il direttore esecutivo dell’Istituto Milton Friedman, “è motivato da ragioni concrete e da informazioni confidenziali al riguardo”.

