US Open: Musetti avanza al terzo turno, Berrettini eliminato

MADRID. – Lorenzo Musetti ha conquistato l’accesso al terzo turno degli US Open dopo una vera e propria maratona contro Miomir Kecmanovic, numero 54 del ranking mondiale. L’italiano ha lottato per ben 3 ore e 50 minuti, riuscendo a prevalere in cinque set con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-4, 2-6, 7-5.

In un match caratterizzato da continui capovolgimenti di fronte, Musetti ha dimostrato grande tenacia, soprattutto nel quinto set. Dopo aver annullato due match point nel decimo game, l’azzurro è riuscito a mantenere la calma e a ribaltare la situazione con un break decisivo nel turno di battuta successivo, che è durato quasi nove minuti. Musetti ha poi chiuso il match con un game a zero, siglando una vittoria sofferta ma meritata.

Berrettini eliminato al secondo turno da Taylor Fritz

Matteo Berrettini si ferma al secondo turno degli US Open, battuto nettamente dall’americano Taylor Fritz con il punteggio di 6-3, 7-6, 6-1. In poco più di due ore di gioco, Fritz ha dimostrato una superiorità schiacciante, dominando nei propri turni di battuta con un impressionante 90% di punti vinti con la prima palla e senza concedere alcuna palla break.

Berrettini ha lottato solo nel secondo set, portato al tiebreak, ma qui l’americano ha preso rapidamente il controllo, chiudendo 7-1. Dopo il secondo set, Fritz ha continuato a mantenere il comando, imponendosi facilmente nel terzo. Per il romano, questa sconfitta segna un passo indietro nel suo percorso a Flushing Meadows.