Usa 2024: i fan di Taylor Swift si mobilitano per Kamala Harris

NEW YORK. – Mentre Taylor Swift non si è ancora espressa ufficialmente sulle elezioni presidenziali americane del 2024, i suoi fan hanno già preso posizione. Un gruppo di ammiratori della popstar, denominato “Swifties for Kamala”, ha rapidamente guadagnato terreno a favore della vicepresidente Kamala Harris. In meno di 24 ore dal loro primo incontro in videoconferenza, seguito da 27.000 persone, il gruppo ha raccolto oltre 140.000 dollari in donazioni.

Lanciato da Emerald Medrano, una fan di Swift, il movimento conta già 72.000 iscritti su X e quasi 50.000 su Instagram. Gli “Swifties for Kamala” dichiarano di non aspettarsi un endorsement diretto da Taylor Swift, ma mirano a trasformare la passione della loro comunità in potere politico.

Il gruppo promuove la difesa dei diritti LGBTQIA+ e riproduttivi, il sostegno ai migranti, e una maggiore attenzione al cambiamento climatico, oltre a chiedere un cessate il fuoco permanente tra Israele e Hamas. Questo movimento dimostra come i fan possano giocare un ruolo significativo nel panorama politico americano.