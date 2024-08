Calciomercato: venezuelano Renne Rivas giocherà in Arabia Saudita

CARACAS. – Mancano poche ore alla chiusura del calciomercato e le diverse squadre della Liga Futve hanno approfittato di questa finestra non solo per fare cassa, ma anche per piazzare il colpo grosso.

Il Caracas ha annunciato sui suoi social la cessione del difensore Renne Rivas che si trasferisce nella Saudí Pro League per difendere la maglia del Al Taawon. Il gioiellino del vivaio dei “Rojos del Ávila” é stato ceduto per un anno con opzione di acquisto.

Rivas arriva nella penisola arabica con il seguente biglietto da visita: presenze in Coppa Libertadores (adulta e Under 20), Coppa Sudamericana e nella Liga Futve. A queste vanno aggiunte le presenze con la Vinotinto Under 20 nel Preolimpico che si é disputato in Venezuela ad inizio 2024 e il Maurice Revello del 2023.

In questa finestra di mercato, il Caracas ha ceduto calciatori come Bianneider Tamayo (Universidad de Chile) e Bryant Ortega (Al-Ittihad). La squadra della Cota 905 si é rinforzata con il messicano Diego Aguilar (Club Puebla) e l’argentino Marco Campagnaro (Cobreloa, Cile).

Si é rinforzato anche il Deportivo Táchira con gli innesti del difensore venezuelano Roberto Rosales, proveniente dai brasiliani dello Sport Recife.

I campioni del Torneo Apertura, il Carabobo, hanno acquistato il bomber Richard Blanco.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)