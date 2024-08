Guterres lancia “SOS globale” per innalzamento acque nel Pacifico

ROMA. – Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha lanciato un “SOS globale” sull`innalzamento del livello del mare nel Pacifico al vertice del Pacific Islands Forum (PIF), svelando una ricerca che mostra un aumento più rapido della media mondiale.

“Sono a Tonga per lanciare un SOS globale – Save our Seas – sull`innalzamento del livello del mare. Una catastrofe globale sta mettendo in pericolo questo paradiso del Pacifico”, ha affermato Guterres.

Secondo un nuovo rapporto dell`Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) presentato al Forum, il livello del mare è aumentato in media di 9,4 cm a livello globale in trent`anni. Un aumento di 15 cm in alcune zone del Pacifico.

In alcuni luoghi, tra cui Kiribati e le Isole Cook, le misurazioni dell`innalzamento del livello del mare corrispondono o sono inferiori alla media globale. Ma altrove, in particolare a Samoa e Fiji, l`aumento osservato è tre volte maggiore. A Tuvalu la superficie terrestre è già così piccola che i bambini utilizzano l’asfalto dell’aeroporto internazionale come parco giochi.

Secondo gli esperti, Tuvalu potrebbe essere completamente sommersa entro 30 anni. La difficile situazione dei paesi del Pacifico è stata ignorata in passato, soprattutto a causa del loro isolamento e del loro minore peso economico. Ma la regione è vista dai ricercatori come un indicatore di ciò che potrebbe accadere in altre parti del mondo.

(Dmo /askanews)